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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлениях более 350 военнослужащих, российские военные отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:28

2023-09-21T14:28

2023-09-21T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

клещеевка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлениях более 350 военнослужащих, российские военные отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого, Химика (ДНР)."Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сказали в ведомстве.

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика