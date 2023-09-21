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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 21.09.2023 (обновлено: 14:41 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/ataki-1897775544.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлениях более 350 военнослужащих, российские военные отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:28
2023-09-21T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлениях более 350 военнослужащих, российские военные отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого, Химика (ДНР)."Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
клещеевка
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вооруженные силы украины, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлениях более 350 военнослужащих, российские военные отразили пять атак противника, сообщили в Минобороны РФ.
На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Клещеевки, Веселого, Химика (ДНР).
"Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКлещеевкаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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