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США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине

США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.09.2023

США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:31

2023-09-21T20:31

2023-09-21T23:30

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. "Он (Байден. — Прим. ред.) в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем", — сказал чиновник.По его словам, сегодня глава Белого дома объявит о новых поставках на Украину, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты.Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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в мире, сша, украина, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, анатолий антонов, россия