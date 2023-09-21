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США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 21.09.2023 (обновлено: 23:30 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/atacms-1897884289.html
США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине
США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 21.09.2023
США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине
Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:31
2023-09-21T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
джейк салливан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. "Он (Байден. — Прим. ред.) в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем", — сказал чиновник.По его словам, сегодня глава Белого дома объявит о новых поставках на Украину, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты.Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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в мире, сша, украина, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, анатолий антонов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов, Россия
США отказались включить ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине

США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи для Украины

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
"Он (Байден. — Прим. ред.) в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем", — сказал чиновник.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинская армия применяет против российских войск.

По его словам, сегодня глава Белого дома объявит о новых поставках на Украину, куда войдут "значительные" средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты.
Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинские военные используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденДжейк СалливанВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАнатолий АнтоновРоссия
 
 
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