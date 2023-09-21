https://ria.ru/20230921/asfalt-1897796495.html
Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в Москве
Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в Москве - РИА Новости, 21.09.2023
Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в Москве
Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в районе Арбат в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:45
2023-09-21T15:45
2023-09-21T15:45
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в районе Арбат в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на улице Большая Молчановка в районе Арбат. Она проходит от Поварской улицы до Трубниковского переулка параллельно улице Новый Арбат", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работах были задействованы 32 специалиста, в распоряжении которых было 22 единицы техники. Всего обновили более трех тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы асфальтового полотна. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. Также отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку с использованием долговечных износостойких материалов. Холодный пластик нужен для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, а термопластик — для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. На завершающем этапе сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки и обеспечивают ее лучшую видимость в темное время суток. По данным мэрии, всего в этом году планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Для укладки покрытия на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.
https://ria.ru/20230911/asfalt-1895645921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие заменили на улице Большая Молчановка в районе Арбат в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на улице Большая Молчановка в районе Арбат. Она проходит от Поварской улицы до Трубниковского переулка параллельно улице Новый Арбат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работах были задействованы 32 специалиста, в распоряжении которых было 22 единицы техники. Всего обновили более трех тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы асфальтового полотна. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов.
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Также отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку с использованием долговечных износостойких материалов. Холодный пластик нужен для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, а термопластик — для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. На завершающем этапе сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки и обеспечивают ее лучшую видимость в темное время суток.
По данным мэрии, всего в этом году планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Для укладки покрытия на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.