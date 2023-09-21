https://ria.ru/20230921/armeniya-1897830647.html

Жители Армении собираются в центре Еревана на бессрочный протест

Жители Армении собираются в центре Еревана на бессрочный протест - РИА Новости, 21.09.2023

Жители Армении собираются в центре Еревана на бессрочный протест

Жители Армении собираются на площади Республики в центре Еревана, где уже несколько суток идут митинги протеста из-за ситуации в Нагорном Карабахе, передает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:58

2023-09-21T16:58

2023-09-21T17:10

в мире

армения

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Жители Армении собираются на площади Республики в центре Еревана, где уже несколько суток идут митинги протеста из-за ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал сторонников перейти к антиправительственными протестам в режиме нон-стоп. Группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движения транспорта. Колонны движутся в площади Республики. Власти усилили кордон полиции, вход в здание правительства забаррикадировано спецназовцами, которые прикрываются щитами. Обстановка на площади на данный момент спокойная. Усиленный наряд полиции замечен также в периметре улиц Павcтоса-Бюзанда и Анрапетутян (Республики), у памятника Гарегину Нжде, где проходит митинг партии "Демократическая консолидация". Часть полицейских пытались разблокировать дорогу, пробовали сдвинуть автомобиль, оставленный на перекрестке участниками митинга, но вернулись к митингующим. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897707043.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбор жителей Еревана в центре города перед акцией протеста Сбор жителей Еревана в центре города перед акцией протеста 2023-09-21T16:58 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе