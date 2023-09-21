https://ria.ru/20230921/armeniya-1897749284.html

Пашинян заявил, что Армении нужна свободная от конфликтов обстановка

Пашинян заявил, что Армении нужна свободная от конфликтов обстановка - РИА Новости, 21.09.2023

Пашинян заявил, что Армении нужна свободная от конфликтов обстановка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам по случаю Дня независимости заявил, что для будущего развития Армении нужна "свободная от... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:39

2023-09-21T12:39

2023-09-21T12:39

армения

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам по случаю Дня независимости заявил, что для будущего развития Армении нужна "свободная от конфликтов обстановка", страна должна пройти этот путь ради независимости. "Сегодня мы живем в трудные времена, испытываем невыразимые физические и психологические страдания. Однако важно понимать, почему мы должны пройти по этому пути испытаний. Сказать, что во имя независимости – значит сказать хоть большую, но не самую важную часть правды. Потому что независимость, какой бы высокой целью она ни была, на самом деле является средством достижения еще более высокой цели. Речь идет о счастье наших будущих поколений", - говорится в послании, опубликованном на сайте кабмина. По его словам, будущим поколениям нужно передать Армению, "где люди смогут свободно самовыражаться, строить свое счастье посредством свободного и созидательного труда". Он добавил, что сегодня в Армении есть многочисленные предпосылки, благоприятствующие этому: демократия, свобода экономической и любой законной деятельности, равенство всех перед законом, принципиальная антикоррупционная политика, экономическая деятельность - все это является необходимым, но недостаточным условием для этого. "Для того чтобы эти условия были полноценными, необходим мир, то есть свободная от конфликтов обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет. Многие считают, что в этой напряженной региональной обстановке, в условиях периодических военных столкновений, говорить о мире неадекватно. Но прежде всего в этих условиях нужно ценить мир, и вовсе не нужно путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир – это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов", - заявил премьер Армении. Он считает, что этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения. "И мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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армения, никол пашинян, в мире