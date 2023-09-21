https://ria.ru/20230921/armeniya-1897712873.html
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек
Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:30
2023-09-21T10:30
2023-09-21T10:30
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897388514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d23c4c1167189f6a342d96866266b77d.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга. "Вчера с площади Республики в полицейские отделения были доставлены 30 граждан", - сказал собеседник агентства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897708895.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897388514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4b7c8b0475cf9845179d4ce99184283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек
МВД Армении: полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства 30 человек
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга.
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
"Вчера с площади Республики в полицейские отделения были доставлены 30 граждан", - сказал собеседник агентства.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе