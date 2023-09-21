https://ria.ru/20230921/armeniya-1897712873.html

Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек

Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек - РИА Новости, 21.09.2023

Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек

Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:30

2023-09-21T10:30

2023-09-21T10:30

в мире

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга. "Вчера с площади Республики в полицейские отделения были доставлены 30 граждан", - сказал собеседник агентства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897708895.html

армения

ереван

азербайджан

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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе