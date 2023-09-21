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Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек - РИА Новости, 21.09.2023
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10:30 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/armeniya-1897712873.html
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек - РИА Новости, 21.09.2023
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек
Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:30
2023-09-21T10:30
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны. В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга. "Вчера с площади Республики в полицейские отделения были доставлены 30 граждан", - сказал собеседник агентства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897708895.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства Армении 30 человек

МВД Армении: полиция задержала на вчерашнем митинге у правительства 30 человек

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПротест у здания правительства в Армении
Протест у здания правительства в Армении - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Протест у здания правительства в Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Тридцать человек были задержаны в среду во время акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
В среду на площади Республики, рядом со зданием кабмина, произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга.
Участники протестов в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
20 сентября, 22:52
"Вчера с площади Республики в полицейские отделения были доставлены 30 граждан", - сказал собеседник агентства.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Источник: в ЕС обсуждали варианты ответа на действия Баку в Карабахе
Вчера, 10:06
 
В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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