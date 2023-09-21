https://ria.ru/20230921/aerodrom-1897799310.html

ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму

ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023

ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму

Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:30

2023-09-21T15:30

2023-09-21T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

саки (крым)

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украина

олег крючков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале. "В ночь на 21 сентября силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки... в Крыму", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Позже советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки".

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

саки (крым)

россия

украина

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в мире, саки (крым), россия, украина, олег крючков, вооруженные силы украины