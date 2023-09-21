Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 21.09.2023 (обновлено: 17:47 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/aerodrom-1897799310.html
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму
Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:30
2023-09-21T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
саки (крым)
россия
украина
олег крючков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808434814_0:121:1021:695_1920x0_80_0_0_358623d93185ae8c6bc679b93d020ad7.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале. "В ночь на 21 сентября силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки... в Крыму", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Позже советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки".
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
саки (крым)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808434814_59:0:998:704_1920x0_80_0_0_05abeb518198d6aef0aac8f8c76c646e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саки (крым), россия, украина, олег крючков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саки (Крым), Россия, Украина, Олег Крючков, Вооруженные силы Украины
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму

ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому у города Саки в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПожарная машина в Сакском районе Крыма
Пожарная машина в Сакском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Пожарная машина в Сакском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале.
"В ночь на 21 сентября силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки... в Крыму", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Позже советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки".
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Указать русским их место": как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
19 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаки (Крым)РоссияУкраинаОлег КрючковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала