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ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму - РИА Новости, 21.09.2023
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму
Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:30
2023-09-21T15:30
2023-09-21T17:47
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные совершили ночью удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму, сообщает центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале. "В ночь на 21 сентября силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки... в Крыму", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым, средства ПВО ВС РФ уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Позже советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ПВО в Крыму предотвратило атаку на аэродром "Саки".
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в мире, саки (крым), россия, украина, олег крючков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саки (Крым), Россия, Украина, Олег Крючков, Вооруженные силы Украины
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму
ВСУ взяли ответственность за удар по военному аэродрому у города Саки в Крыму