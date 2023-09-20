https://ria.ru/20230920/zoopark-1897580263.html

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, потерявший возможность ходить

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, потерявший возможность ходить - РИА Новости, 20.09.2023

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, потерявший возможность ходить

Белый медведь Диксон, у которого отнялись задние лапы после ранения, умер от острой сердечно-легочной недостаточности, сообщил Московский зоопарк в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:20

2023-09-20T16:20

2023-09-20T16:54

диксон

москва

московский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897582285_0:135:3013:1830_1920x0_80_0_0_9f1e9461aa837f6a0b3cf8b7333db894.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Белый медведь Диксон, у которого отнялись задние лапы после ранения, умер от острой сердечно-легочной недостаточности, сообщил Московский зоопарк в Telegram-канале."Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", — говорится в публикации.В зоопарке рассказали, что в последнее время медведю становилось все хуже — появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в уличный вольер. Несмотря на усилия ветеринаров, он умер во сне от острой сердечно-легочной недостаточности.По заключению ветврачей, состояние Диксона ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также из-за вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей."Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью", — добавили в зоопарке.Раненого белого медведя обнаружили в сентябре 2022 года на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельную рану левой лопатки и порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Диксона решили оставить жить в Московском зоопарке, поскольку с такой травмой выжить в дикой природе нельзя. Специально для него построили уникальный реабилитационный бассейн.

https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html

диксон

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

диксон, москва, московский зоопарк