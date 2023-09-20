https://ria.ru/20230920/zona-1897536187.html
В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона
В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона - РИА Новости, 20.09.2023
В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона
Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Новосибирской области недалеко от международного аэропорта "Толмачево" на... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:07
2023-09-20T14:07
2023-09-20T14:07
новосибирская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Новосибирской области недалеко от международного аэропорта "Толмачево" на площади в 600 гектаров. Проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали в среду на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023". Создание ОЭЗ инициировано частным инвестором, создающим под Новосибирском крупнейший за Уралом транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов. Оператором проекта выступит специально созданная компания "Северный Парк Развитие". "Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ", – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Он подчеркнул, что одна из ключевых задач правительства региона – формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. В этом ключе важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны. Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 гектаров в 9 километрах от международного аэропорта "Толмачево", в 3,5 километрах от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра "Сибирский". "Мы уверены, что именно соседство и интеграция с транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) даст уникальные преимущества ОЭЗ, так как помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получат дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр дополнительных услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и так далее. Кроме того, мощность ТЛЦ, которая составит порядка 1 миллиона ДФЭ в год, позволит закрыть транспортные потребности всех резидентов ОЭЗ", – отметил гендиректор "Северный парк развитие" Александр Низовских. Согласно его презентации, вложения в инфраструктуру особой экономической зоны "Новосибирск" составят 9 миллиардов рублей, а инвестиции резидентов – около 90 миллиардов рублей. Подать заявку на создание ОЭЗ и получить этот статус планируется в первом полугодии 2024 года. Старт реализации проектов первых резидентов запланирован на 2025 год.
https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html
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новосибирская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Новосибирская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона
В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона
НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Новосибирской области недалеко от международного аэропорта "Толмачево" на площади в 600 гектаров.
Проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали в среду на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023". Создание ОЭЗ инициировано частным инвестором, создающим под Новосибирском крупнейший за Уралом
транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов. Оператором проекта выступит специально созданная компания "Северный Парк Развитие".
Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета
"Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ
на получение статуса ОЭЗ", – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Он подчеркнул, что одна из ключевых задач правительства региона – формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. В этом ключе важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны.
Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 гектаров в 9 километрах от международного аэропорта "Толмачево", в 3,5 километрах от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра "Сибирский".
"Мы уверены, что именно соседство и интеграция с транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) даст уникальные преимущества ОЭЗ, так как помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получат дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр дополнительных услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и так далее. Кроме того, мощность ТЛЦ, которая составит порядка 1 миллиона ДФЭ в год, позволит закрыть транспортные потребности всех резидентов ОЭЗ", – отметил гендиректор "Северный парк развитие" Александр Низовских.
Согласно его презентации, вложения в инфраструктуру особой экономической зоны "Новосибирск" составят 9 миллиардов рублей, а инвестиции резидентов – около 90 миллиардов рублей. Подать заявку на создание ОЭЗ и получить этот статус планируется в первом полугодии 2024 года. Старт реализации проектов первых резидентов запланирован на 2025 год.
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