https://ria.ru/20230920/zona-1897536187.html

В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона

В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона - РИА Новости, 20.09.2023

В Новосибирской области появится первая особая экономическая зона

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Новосибирской области недалеко от международного аэропорта "Толмачево" на... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:07

новосибирская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Новосибирской области недалеко от международного аэропорта "Толмачево" на площади в 600 гектаров. Проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали в среду на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк – 2023". Создание ОЭЗ инициировано частным инвестором, создающим под Новосибирском крупнейший за Уралом транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Сибирский" для обработки контейнерных поездов. Оператором проекта выступит специально созданная компания "Северный Парк Развитие". "Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ", – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Он подчеркнул, что одна из ключевых задач правительства региона – формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. В этом ключе важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны. Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 гектаров в 9 километрах от международного аэропорта "Толмачево", в 3,5 километрах от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра "Сибирский". "Мы уверены, что именно соседство и интеграция с транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) даст уникальные преимущества ОЭЗ, так как помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получат дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр дополнительных услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и так далее. Кроме того, мощность ТЛЦ, которая составит порядка 1 миллиона ДФЭ в год, позволит закрыть транспортные потребности всех резидентов ОЭЗ", – отметил гендиректор "Северный парк развитие" Александр Низовских. Согласно его презентации, вложения в инфраструктуру особой экономической зоны "Новосибирск" составят 9 миллиардов рублей, а инвестиции резидентов – около 90 миллиардов рублей. Подать заявку на создание ОЭЗ и получить этот статус планируется в первом полугодии 2024 года. Старт реализации проектов первых резидентов запланирован на 2025 год.

https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html

https://ria.ru/20230919/proizvodstvo-1897229567.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика