https://ria.ru/20230920/zodiak-1897375816.html

Зашифрованные послания. В деле знаменитого маньяка появились зацепки

Зашифрованные послания. В деле знаменитого маньяка появились зацепки - РИА Новости, 20.09.2023

Зашифрованные послания. В деле знаменитого маньяка появились зацепки

Черный капюшон, знак с кругом и крестом, признание в 37 расправах — более полувека ФБР не могло поймать преступника, который держал в страхе Калифорнию и... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:02

убийство

сша

фбр

калифорния

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Валерий Пастухов. Черный капюшон, знак с кругом и крестом, признание в 37 расправах — более полувека ФБР не могло поймать преступника, который держал в страхе Калифорнию и насмехался над сыщиками. Было несколько подозреваемых, но уличить никого не удалось. Теперь выяснились новые обстоятельства. В загадочной истории разбиралось РИА Новости.Охота на влюбленныхСтуденты Дэвид Фарадей и Бэтти Дженсен 20 декабря 1968-го отправились на свидание. Поужинали в ресторане и поехали в популярное романтическое место — на берег озера Герман.В одиннадцать вечера рядом с ними припарковался еще один автомобиль. Неизвестный велел студентам выйти из машины. Дэвида убил выстрелом в голову, а в Бэтти, которая пыталась сбежать, выпустил пять пуль. Свидетелей не было, и дело зашло в тупик.Следующее нападение — спустя полгода. Четвертого июля 22-летняя Дарлин Феррин вместе со своим молодым человеком Майком Мажо находилась в машине на стоянке в парке "Блю-Рок-Спрингз" в городе Вальехо. Влюбленные не заметили, как со стороны пассажирской двери к ним тихо подошел мужчина. Посветив в салон фонариком, открыл огонь из пистолета. Феррин скончалась на месте, а Мажо получил тяжелые ранения.Через 40 минут в главное управление полиции города позвонил неизвестный. Признался в расправе и добавил, что "в прошлом году уже прикончил двух ребятишек". Убийца воспользовался телефоном-автоматом в 500 метрах от дома Феррин."Это весело"Преступник хотел славы. В конце июля 1969-го отправил письма сразу в три газеты — Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle и San Francisco Examiner."Уважаемый редактор, это убийца двух подростков в прошлое Рождество на озере и девушки 4 июля возле поля для гольфа", — написал он.В письмо вложил зашифрованное сообщение, уверяя читателей, что там скрыты его личные данные. Послания требовал опубликовать в СМИ. В противном случае обещал убить за выходные 12 человек.Информация появилась в прессе на следующий день. Глава полицейского департамента публично потребовал от преступника доказать авторство. В ответ San Francisco Examiner получила очередное письмо. Там убийца впервые назвал себя Зодиаком и раскрыл подробности расправы, которые нигде не оглашались. В конце напомнил, что полицейские смогут поймать его, как только взломают криптограмму.Расшифровку уже через несколько дней сделала супружеская пара из калифорнийского города Салинас. Правда, имени в послании не было. Неизвестный лишь признался, что ему нравится убивать, "потому что это весело"."Я слишком умен"Вновь Зодиак напомнил о себе осенью, напав на очередную пару влюбленных. Двадцать седьмого сентября 20-летний Брайан Хартнелл и 22-летняя Сесилия Шепард отдыхали на водохранилище в округе Напа, штат Калифорния.Вечером к ним подошел мужчина в черном капюшоне, закрывающем лицо, и солнцезащитных очках. На нем был фартук с изображением креста, обведенного кругом. Угрожая молодым людям пистолетом, преступник связал их и набросился с ножом. Выжить удалось лишь Брайану.Добравшись до ближайшей автомойки, Зодиак позвонил в полицию из таксофона и рассказал о преступлении. На этот раз полицейские сняли с трубки отпечатки пальцев. Однако выйти на след это не помогло.Последней жертвой, по официальной версии, стал 29-летний таксист Пол Ли Стайн. Серийник убил его выстрелом в голову вечером 11 октября 1969-го. С собой забрал кусок рубашки погибшего. Позднее ее фрагменты Зодиак присылал редакторам местных СМИ вместе с письмами и новыми криптограммами.Автор посланий не сомневался в собственной неуязвимости. "Полицейские никогда не смогут меня поймать, я слишком умен для них", — утверждал он.Жертв большеЗодиак дразнил следствие еще несколько лет. В одном из писем уверял, что совершил 37 убийств и теперь у него есть "армия рабов", которую он возьмет с собой в загробный мир.Подозреваемым по делу проходил Артур Ли Аллен, ранее попадавший в поле зрение полиции за домогательства к подросткам, но ДНК-исследование не подтвердило его причастность. В 2004-м дело приостановили, а в 2007-м открыли снова.Внести ясность в загадочную историю удалось независимым расследователям из компании The Case Breakers. В 2020 году они заявили, что маньяком был ветеран ВВС США Гэри Фрэнсис Пост, скончавшийся в 2018-м.Детективы сопоставили фоторобот подозреваемого и фотографию Поста. Оказалось, у мужчин на двух изображениях одинаковый шрам на лбу. Позже выяснилось, что Гэри еще на службе во время авиакатастрофы серьезно ударился головой.Еще одно доказательство получили в следующем году: символ Зодиака, крест с кругом, обнаружили на деревянном столбе возле дома, некогда принадлежавшего Посту.Изучив убийства из дела Зодиака, следователи сопоставили их с другими нераскрытыми преступлениями. Они уверены, что жертв маньяка намного больше. В частности, Поста заподозрили в расправе над 18-летней студенткой Чери Бейтс в 1966-м. В руке убитой девушки остались волосы нападавшего.В 2023 году появилась очередная зацепка. Детективы нашли походный коврик Поста и собрали ДНК — она оказалась такой же, как у родственников ветерана. Теперь следователи надеются, что информацией заинтересуется ФБР. Если тесты покажут, что клок волос из вещдоков по делу Бейтс — генетически идентичный, это запустит новый виток в расследовании. И тогда, возможно, в истории Зодиака будет поставлена точка.

https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

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убийство, сша, фбр, калифорния