Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна
Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее в среду польское внешнеполитическое ведомство сообщало, что посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Владимира Зеленского.
"МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - написал Николенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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