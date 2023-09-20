https://ria.ru/20230920/zerno-1897596751.html

Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна

Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна - РИА Новости, 20.09.2023

Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:03

2023-09-20T17:03

2023-09-20T17:21

украина

польша

варшава

владимир зеленский

тарас качка

олег николенко

евросоюз

зерновая сделка

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее в среду польское внешнеполитическое ведомство сообщало, что посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Владимира Зеленского."МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - написал Николенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

украина

польша

варшава

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украина, польша, варшава, владимир зеленский, тарас качка, олег николенко, евросоюз, зерновая сделка, в мире