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Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна - РИА Новости, 20.09.2023
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17:03 20.09.2023 (обновлено: 17:21 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zerno-1897596751.html
Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна
Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна - РИА Новости, 20.09.2023
Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна
Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:03
2023-09-20T17:21
украина
польша
варшава
владимир зеленский
тарас качка
олег николенко
евросоюз
зерновая сделка
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее в среду польское внешнеполитическое ведомство сообщало, что посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Владимира Зеленского."МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - написал Николенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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украина, польша, варшава, владимир зеленский, тарас качка, олег николенко, евросоюз, зерновая сделка, в мире
Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Тарас Качка, Олег Николенко, Евросоюз, Зерновая сделка, В мире
Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна

Украинский посол разъяснил Польше позицию по запрету импорта зерна

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее в среду польское внешнеполитическое ведомство сообщало, что посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Владимира Зеленского.
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"МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - написал Николенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийТарас КачкаОлег НиколенкоЕвросоюзЗерновая сделкаВ мире
 
 
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