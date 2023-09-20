https://ria.ru/20230920/zerno-1897558363.html
Россия и Турция обсудят поставку миллиона тонн зерна
Россия и Турция обсудят поставку миллиона тонн зерна - РИА Новости, 20.09.2023
Россия и Турция обсудят поставку миллиона тонн зерна
Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:13
2023-09-20T15:13
2023-09-20T15:31
россия
турция
в мире
зерновая сделка
александр грушко
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна ", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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россия, турция, в мире, зерновая сделка, александр грушко, экономика
Россия, Турция, В мире, Зерновая сделка, Александр Грушко, Экономика
Россия и Турция обсудят поставку миллиона тонн зерна
Грушко: Россия и Турция обсудят технические вопросы поставки миллиона тонн зерна