Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма
Глава ОП Крыма: Зеленский в СБ ООН доказал, что живет в иррациональном мире
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Требования Владимира Зеленского на заседании СБ ООН вернуть Киеву контроль над границами от 1991 года, включая вывод Черноморского флота невыполнимы и лишний раз доказывают, что он утратил чувство реальности, сказал РИА Новости руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Зеленский в своем выступлении в среду на СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он также заявил, что необходимо вывести все войска РФ, включая Черноморский флот с территории Украины и вернуть контроль над границами от 1991 года, в том числе над экономической зоной в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе.
"Главная цель Зеленского – полностью исключить Россию из сферы международных отношений, но она невыполнима. Все-таки мир сводится не только к тем, кто ему покровительствует, условно 50 стран, включая страны НАТО. Сегодня принято говорить о глобальном большинстве, страны входящие в БРИКС – они иначе смотрят на международные отношения. Цели, которые он пытается достичь, нереальны. Поэтому участие Зеленского в работе ГА и СБ ООН свелось к очередным ритуальным танцам вокруг темы России и русофобии", - сказал Форманчук.
По мнению главы ОП Крыма, Зеленский не понимает, что его требования невыполнимы, что связано с утратой чувства реальности.
"Зеленский может и хотел бы понимать, что его тезисы нереальны, но он настолько заигрался перед своим народом и коллективным Западом, что он не стесняясь начинает диктовать им свои условия. Поэтому считаю, что Зеленский утратил чувство реальности и живет в иррациональном, нереальном мире", - добавил Форманчук.