Рейтинг@Mail.ru
Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897660779.html
Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма
Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма - РИА Новости, 20.09.2023
Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма
Требования Владимира Зеленского на заседании СБ ООН вернуть Киеву контроль над границами от 1991 года, включая вывод Черноморского флота невыполнимы и лишний... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:18
2023-09-20T21:18
россия
киев
ссср
владимир зеленский
александр форманчук
совет безопасности оон
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a84b4aa8bdc414b96964b252436f9d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Требования Владимира Зеленского на заседании СБ ООН вернуть Киеву контроль над границами от 1991 года, включая вывод Черноморского флота невыполнимы и лишний раз доказывают, что он утратил чувство реальности, сказал РИА Новости руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Зеленский в своем выступлении в среду на СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он также заявил, что необходимо вывести все войска РФ, включая Черноморский флот с территории Украины и вернуть контроль над границами от 1991 года, в том числе над экономической зоной в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе. "Главная цель Зеленского – полностью исключить Россию из сферы международных отношений, но она невыполнима. Все-таки мир сводится не только к тем, кто ему покровительствует, условно 50 стран, включая страны НАТО. Сегодня принято говорить о глобальном большинстве, страны входящие в БРИКС – они иначе смотрят на международные отношения. Цели, которые он пытается достичь, нереальны. Поэтому участие Зеленского в работе ГА и СБ ООН свелось к очередным ритуальным танцам вокруг темы России и русофобии", - сказал Форманчук. По мнению главы ОП Крыма, Зеленский не понимает, что его требования невыполнимы, что связано с утратой чувства реальности. "Зеленский может и хотел бы понимать, что его тезисы нереальны, но он настолько заигрался перед своим народом и коллективным Западом, что он не стесняясь начинает диктовать им свои условия. Поэтому считаю, что Зеленский утратил чувство реальности и живет в иррациональном, нереальном мире", - добавил Форманчук.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
россия
киев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525904_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_e1d33431cf8fdef703f97fc9ef2cb77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, ссср, владимир зеленский, александр форманчук, совет безопасности оон, оон, нато
Россия, Киев, СССР, Владимир Зеленский, Александр Форманчук, Совет Безопасности ООН, ООН, НАТО
Зеленский доказал, что живет в иррациональном мире, заявил глава ОП Крыма

Глава ОП Крыма: Зеленский в СБ ООН доказал, что живет в иррациональном мире

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Требования Владимира Зеленского на заседании СБ ООН вернуть Киеву контроль над границами от 1991 года, включая вывод Черноморского флота невыполнимы и лишний раз доказывают, что он утратил чувство реальности, сказал РИА Новости руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Зеленский в своем выступлении в среду на СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу" и связано это якобы с правом вето России. Он утверждает, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он также заявил, что необходимо вывести все войска РФ, включая Черноморский флот с территории Украины и вернуть контроль над границами от 1991 года, в том числе над экономической зоной в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
"Главная цель Зеленского – полностью исключить Россию из сферы международных отношений, но она невыполнима. Все-таки мир сводится не только к тем, кто ему покровительствует, условно 50 стран, включая страны НАТО. Сегодня принято говорить о глобальном большинстве, страны входящие в БРИКС – они иначе смотрят на международные отношения. Цели, которые он пытается достичь, нереальны. Поэтому участие Зеленского в работе ГА и СБ ООН свелось к очередным ритуальным танцам вокруг темы России и русофобии", - сказал Форманчук.
По мнению главы ОП Крыма, Зеленский не понимает, что его требования невыполнимы, что связано с утратой чувства реальности.
"Зеленский может и хотел бы понимать, что его тезисы нереальны, но он настолько заигрался перед своим народом и коллективным Западом, что он не стесняясь начинает диктовать им свои условия. Поэтому считаю, что Зеленский утратил чувство реальности и живет в иррациональном, нереальном мире", - добавил Форманчук.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
РоссияКиевСССРВладимир ЗеленскийАлександр ФорманчукСовет Безопасности ООНООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала