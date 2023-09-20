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Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 20.09.2023 (обновлено: 21:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897655199.html
Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования
Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования - РИА Новости, 20.09.2023
Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:57
2023-09-20T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий.Он в очередной раз потребовал вывести российские войска с территорий "в пределах Украины 1991 года", и вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе."Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом &lt;…&gt; прекращение боевых действий", — заявил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая позже на Совбезе ООН, в ответ на призывы "вернуть Украину в границы 1991 года" поинтересовался, знакомы ли западные политики, выступающие с такими предложениями, с заявлениями киевского руководства о том, что именно они собираются сделать с жителями своих бывших территорий. В их адрес на официальном уровне многократно звучали угрозы истребления, напомнил Лавров.Глава МИД также отметил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, а если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897576690.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Совет Безопасности ООН
Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два требования

Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий.
Он в очередной раз потребовал вывести российские войска с территорий "в пределах Украины 1991 года", и вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <…> прекращение боевых действий", — заявил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая позже на Совбезе ООН, в ответ на призывы "вернуть Украину в границы 1991 года" поинтересовался, знакомы ли западные политики, выступающие с такими предложениями, с заявлениями киевского руководства о том, что именно они собираются сделать с жителями своих бывших территорий. В их адрес на официальном уровне многократно звучали угрозы истребления, напомнил Лавров.
Глава МИД также отметил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, а если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить декрет о запрете диалога с Москвой.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНСовет Безопасности ООН
 
 
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