https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897643890.html
"Он вряд ли вернется". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
"Он вряд ли вернется". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 20.09.2023
"Он вряд ли вернется". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
Соединенные Штаты могут перестать поддерживать президента Владимира Зеленского, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:54
2023-09-20T19:54
2023-09-20T20:08
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты могут перестать поддерживать президента Владимира Зеленского, написал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней "победой". Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется", — предположил он.По словам эксперта, ВСУ не смогли прорвать российскую оборону, несмотря на натовское вооружение. Наступление украинских войск продолжается, что приводит только к росту потерь среди личного состава и вооружений."Насколько устойчива нынешняя власть на Украине, никто не знает. Неясно и то, сколько боевых бригад Украина сможет направить на фронт", — добавил Брайен.При этом он заметил, что в США также растет недовольство из-за продолжающегося конфликта в бывшей советской республике. Причина в том, что Вашингтон оказался в невыгодном положении из-за истощения военных ресурсов, резюмировал эксперт.ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов, тогда как потери уже превышают 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897606656.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Он вряд ли вернется". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского и отправить его в отставку