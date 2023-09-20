https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897569747.html

МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы

МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы - РИА Новости, 20.09.2023

МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:46

2023-09-20T15:46

2023-09-20T17:22

украина

польша

владимир зеленский

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тарас качка

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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство."Двадцатого сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским", — говорится в сообщении.Накануне Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, подыграв таким образом Москве."Замглавы МИД отметил, что в отношении Польши это тезис неправдивый. <...> Особенно в отношении нашей страны, поддерживающей Украину с первых дней войны", — добавили в ведомстве.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна.Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка впоследствии анонсировал введение эмбарго на импорт польской сельхозпродукции, а в Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.В заявлении Яблонского также говорится, что дипломат указал украинскому послу на неприемлемость давления через многосторонние форумы или направление жалоб в международные трибуналы. По его словам, такие методы "не являются подходящими для разрешения споров между государствами".Он также отметил, что эти действия "не будут эффективными", так как правительство защищает интересы польских фермеров "в соответствии с национальными, европейскими и международными законами".Заместитель министра выразил надежду, что политика, проводимая властями Украины, а также их публичные заявления "будут отражать фактический характер польско-украинских отношений — как нынешних, так и исторических — с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому населению и украинскому государству, а также полного спектра нашего доброго сотрудничества".

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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