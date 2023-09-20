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МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы
МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы - РИА Новости, 20.09.2023
МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы
Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:46
2023-09-20T15:46
2023-09-20T17:22
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство."Двадцатого сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским", — говорится в сообщении.Накануне Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, подыграв таким образом Москве."Замглавы МИД отметил, что в отношении Польши это тезис неправдивый. <...> Особенно в отношении нашей страны, поддерживающей Украину с первых дней войны", — добавили в ведомстве.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна.Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка впоследствии анонсировал введение эмбарго на импорт польской сельхозпродукции, а в Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.В заявлении Яблонского также говорится, что дипломат указал украинскому послу на неприемлемость давления через многосторонние форумы или направление жалоб в международные трибуналы. По его словам, такие методы "не являются подходящими для разрешения споров между государствами".Он также отметил, что эти действия "не будут эффективными", так как правительство защищает интересы польских фермеров "в соответствии с национальными, европейскими и международными законами".Заместитель министра выразил надежду, что политика, проводимая властями Украины, а также их публичные заявления "будут отражать фактический характер польско-украинских отношений — как нынешних, так и исторических — с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому населению и украинскому государству, а также полного спектра нашего доброго сотрудничества".
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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украина, польша, владимир зеленский, киев, евросоюз, оон, в мире, тарас качка, матеуш моравецкий, зерновая сделка
Украина, Польша, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, ООН, В мире, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Зерновая сделка
МИД Польши вызвал посла Украины после критики Зеленского в адрес Варшавы
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о поставках зерна
ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.
"Двадцатого сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским", — говорится в сообщении.
Жертвой польско-польской войны стала Украина
Накануне Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, подыграв таким образом Москве.
"Замглавы МИД отметил, что в отношении Польши это тезис неправдивый. <...> Особенно в отношении нашей страны, поддерживающей Украину с первых дней войны", — добавили в ведомстве.
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В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу продуктов включили 24 наименования. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка
впоследствии анонсировал введение эмбарго на импорт польской сельхозпродукции, а в Варшаве в ответ пообещали расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
В заявлении Яблонского также говорится, что дипломат указал украинскому послу на неприемлемость давления через многосторонние форумы или направление жалоб в международные трибуналы. По его словам, такие методы "не являются подходящими для разрешения споров между государствами".
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Он также отметил, что эти действия "не будут эффективными", так как правительство защищает интересы польских фермеров "в соответствии с национальными, европейскими и международными законами".
Заместитель министра выразил надежду, что политика, проводимая властями Украины, а также их публичные заявления "будут отражать фактический характер польско-украинских отношений — как нынешних, так и исторических — с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому населению и украинскому государству, а также полного спектра нашего доброго сотрудничества".
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