https://ria.ru/20230920/zaytsy-1897546063.html

В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу

В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу - РИА Новости, 20.09.2023

В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу

Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:37

2023-09-20T14:37

2023-09-20T15:14

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Двадцать семь зайцев выпустили в природу в ТиНАО. Зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе", —говорится в публикации.Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке. Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому в столице реализуется программа по восстановлению популяции зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях. "За 2022 год в природе стало на 100 особей зайца-беляка и зайца-русака больше", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что в текущем году планируется выпустить около 250 представителей этих животных.

https://ria.ru/20230912/zhivotnye-1895962736.html

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общество, тинао, москва