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В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу - РИА Новости, 20.09.2023
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Хорошие новости
 
14:37 20.09.2023 (обновлено: 15:14 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/zaytsy-1897546063.html
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу
Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:37
2023-09-20T15:14
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общество
тинао
москва
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Двадцать семь зайцев выпустили в природу в ТиНАО. Зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе", —говорится в публикации.Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке. Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому в столице реализуется программа по восстановлению популяции зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях. "За 2022 год в природе стало на 100 особей зайца-беляка и зайца-русака больше", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что в текущем году планируется выпустить около 250 представителей этих животных.
https://ria.ru/20230912/zhivotnye-1895962736.html
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общество, тинао, москва
Хорошие новости, Общество, ТиНАО, Москва
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу

В ТиНАО в Москве 27 зайцев выкормили и выпустили в природу

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО
Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Заяц-беляк на природных территориях ТиНАО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Двадцать семь зайцев выпустили в природу в ТиНАО. Зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе", —говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке. Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому в столице реализуется программа по восстановлению популяции зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях.
"За 2022 год в природе стало на 100 особей зайца-беляка и зайца-русака больше", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в текущем году планируется выпустить около 250 представителей этих животных.
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