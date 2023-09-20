https://ria.ru/20230920/zaytsy-1897546063.html
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу - РИА Новости, 20.09.2023
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу
Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:37
2023-09-20T14:37
2023-09-20T15:14
хорошие новости
общество
тинао
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806690653_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_59cb8ef63b27cf078369f65c9935a925.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Двадцать семь зайцев выпустили в природу в ТиНАО. Зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе", —говорится в публикации.Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке. Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому в столице реализуется программа по восстановлению популяции зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях. "За 2022 год в природе стало на 100 особей зайца-беляка и зайца-русака больше", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что в текущем году планируется выпустить около 250 представителей этих животных.
https://ria.ru/20230912/zhivotnye-1895962736.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806690653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_917a66df060999ee52d09b633780cda5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тинао, москва
Хорошие новости, Общество, ТиНАО, Москва
В Москве почти 30 зайцев выпустили в природу
В ТиНАО в Москве 27 зайцев выкормили и выпустили в природу
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Почти 30 зайцев выпустили в природу в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Двадцать семь зайцев выпустили в природу в ТиНАО. Зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе", —говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке. Эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому в столице реализуется программа по восстановлению популяции зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях.
"За 2022 год в природе стало на 100 особей зайца-беляка и зайца-русака больше", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в текущем году планируется выпустить около 250 представителей этих животных.
В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки