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Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине спектаклем - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/zasedanie-1897647515.html
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине спектаклем
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине спектаклем - РИА Новости, 20.09.2023
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине спектаклем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сегодняшнее заседание Совбеза по Украине не более, чем спектаклем. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:09
2023-09-20T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
албания
украина
василий небензя
оон
совет безопасности оон
владимир зеленский
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сегодняшнее заседание Совбеза по Украине не более, чем спектаклем. Ранее председательствующая в СБ ООН Албания решила дать Владимиру Зеленскому право выступить перед членами Совбеза, что противоречит правилам и процедурам ведения заседания Совбеза. Обычно страны, не являющиеся членами СБ, выступаю после того, как все 15 членов Совбеза сделают заявления. "Российская Федерация не против участия президента Украины, но это должно быть сделано с соответствии с правилами процедуры – вслед за выступлением членов СБ ООН", - сказал Небензя. Кроме того, как указал постпред, Албания собрала для участия в сегодняшнем заседании большую "группу поддержки из натовских стран". "И для всех очевидно, по крайне мере для многих, что сегодняшнее заседание - не более, чем спектакль", - указал он. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что решение основывается на практике и якобы не нарушает правил процедуры. "Вы попытались объяснить, почему вы отдаете приоритет именно украинскому президенту. Однако к порядку ведения заседания это не имеет отношения", - сказал Небензя. "Мы можем понять логику того, что когда здесь обсуждали Сомали, здесь выступал первым президент Сомали, но он был единственным президентом среди присутствующих. Есть действительно прецеденты, но там сложилась соответствующая специфическая практика, связанная с особенностями регионов, которая заседания по Украине никак не касается", - указал Небензя, отметив, что сегодня в зале есть президенты и кроме Зеленского. Он предупредил, что председательство Албании будет запятнано в случае допуска выступления Зеленского первым, "прецедентом нарушения сложившейся в Совете практики в угоду одной делегации, "которая раз за разом демонстрирует при поддержке западных членов ООН". В итоге председатель все-таки дал выступить Зеленскому перед членами СБ ООН.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
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в мире, албания, украина, василий небензя, оон, совет безопасности оон, владимир зеленский, сомали
Специальная военная операция на Украине, В мире, Албания, Украина, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, Сомали
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине спектаклем

Небензя назвал сегодняшнее заседание СБ ООН по Украине спектаклем

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сегодняшнее заседание Совбеза по Украине не более, чем спектаклем.
Ранее председательствующая в СБ ООН Албания решила дать Владимиру Зеленскому право выступить перед членами Совбеза, что противоречит правилам и процедурам ведения заседания Совбеза. Обычно страны, не являющиеся членами СБ, выступаю после того, как все 15 членов Совбеза сделают заявления.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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"Российская Федерация не против участия президента Украины, но это должно быть сделано с соответствии с правилами процедуры – вслед за выступлением членов СБ ООН", - сказал Небензя.
Кроме того, как указал постпред, Албания собрала для участия в сегодняшнем заседании большую "группу поддержки из натовских стран". "И для всех очевидно, по крайне мере для многих, что сегодняшнее заседание - не более, чем спектакль", - указал он.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что решение основывается на практике и якобы не нарушает правил процедуры.
"Вы попытались объяснить, почему вы отдаете приоритет именно украинскому президенту. Однако к порядку ведения заседания это не имеет отношения", - сказал Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19 сентября, 22:46
"Мы можем понять логику того, что когда здесь обсуждали Сомали, здесь выступал первым президент Сомали, но он был единственным президентом среди присутствующих. Есть действительно прецеденты, но там сложилась соответствующая специфическая практика, связанная с особенностями регионов, которая заседания по Украине никак не касается", - указал Небензя, отметив, что сегодня в зале есть президенты и кроме Зеленского.
Он предупредил, что председательство Албании будет запятнано в случае допуска выступления Зеленского первым, "прецедентом нарушения сложившейся в Совете практики в угоду одной делегации, "которая раз за разом демонстрирует при поддержке западных членов ООН".
В итоге председатель все-таки дал выступить Зеленскому перед членами СБ ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Госдуме назвали выступление Зеленского в ООН позором
19 сентября, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлбанияУкраинаВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийСомали
 
 
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