https://ria.ru/20230920/zapad-1897568222.html
В ФАДН заявили о росте негативного информационного давления Запада
В ФАДН заявили о росте негативного информационного давления Запада - РИА Новости, 20.09.2023
В ФАДН заявили о росте негативного информационного давления Запада
Нарастают попытки негативного информационного воздействия со стороны Запада на жителей национальных субъектов и мигрантов, с начала года Федеральное агентство... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:39
2023-09-20T15:39
2023-09-20T15:39
общество
россия
орск
российская империя
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Нарастают попытки негативного информационного воздействия со стороны Запада на жителей национальных субъектов и мигрантов, с начала года Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России выявило более 8,5 тысячи соответствующих инфоповодов, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Игорь Баринов. "Нарастает тенденция по информационному воздействию в первую очередь на национальные субъекты, фактически на все этнические группы, на мигрантскую среду. Эта работа усиливается. В 2023 году на начало сентября нами было выявлено более 8,5 тысячи соответствующих инфоповодов", - сказал Баринов. По его словам, тезисы авторов вбросов неизменны, в частности призывают к "деколонизации", расчленению России, а "самые продвинутые" предлагают сформировать более 40 маленьких квазигосударств из РФ. Глава ФАДН России отметил, что продвигаются ложные тезисы о непропорциональном участии в спецоперации представителей из национальных субъектов России, о непропорциональных их потерях. "Совсем недавно, 25 августа, пытались использовать событие, которое произошло почти 300 лет назад – в 1740 году. Это казнь восставших против императорской власти башкир в городе Орске. Вот такое достается из исторических подвалов. Они пытаются продвигать тезисы ущемления последователей ислама в Российской империи и поляризации общества на религиозной основе. При этом в качестве проводников антироссийских взглядов используются бывшие мигранты, в том числе из национальных субъектов", - рассказал Баринов.
https://ria.ru/20230920/mid-1897554705.html
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общество, россия, орск, российская империя, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Россия, Орск, Российская империя, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
В ФАДН заявили о росте негативного информационного давления Запада
ФАДН: Запад наращивает негативное информационное воздействие на Россию