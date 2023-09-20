https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

Запад намекнул, чем закончится история Зеленского

Запад намекнул, чем закончится история Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023

Запад намекнул, чем закончится история Зеленского

Неполживая западная пресса передает привет Владимиру Зеленскому. Не прошло и нескольких часов после его прибытия на землю американскую, как The New York Times... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

специальная военная операция на украине

аналитика

константиновка

дружковка

киев

владимир зеленский

энтони блинкен

михаил подоляк

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Неполживая западная пресса передает привет Владимиру Зеленскому. Не прошло и нескольких часов после его прибытия на землю американскую, как The New York Times опубликовала интересный материал: расследование, подтверждающее, что ракетный удар в по Константиновке — дело рук ВСУ.Сама атака на подконтрольный киевскому режиму город произошла 6 сентября. Жертвами стали 16 человек, еще 33 получили ранения. При этом авторы статьи перечисляют целый ряд факторов, которые подтверждают их выводы:Все это приправлено пикантным обстоятельством: украинские власти препятствовали работе журналистов на месте взрыва.Конечно, вся статья переполнена расшаркиванием в духе: "Мы не знаем, как так вышло", "Это совершенно точно ошибка", "Россия — все равно агрессор" и другими формулами из "Свободный журналист starter pack". Но некоторые обстоятельства позволяют полагать, что появление такой публикации не было случайным.Символично, что буквально за несколько часов до обстрела Константиновки в столицу Украины прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Точно так же статья с разоблачением выходит в день прилета Зеленского в Вашингтон для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и серии двусторонних переговоров. Украинскому лидеру прозрачно намекают, что не оценили такой жест во время визита главы американской дипломатии. Посыл довольно очевиден: экскурсии по кладбищу и делового обеда в "Макдональдс" было более чем достаточно для ознакомления с местной экзотикой, ритуальные жертвоприношения от туземцев — это уже чересчур.Показательна и реакция украинских властей. После самого обстрела советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк лихо отмахнулся от самой идеи какого-то там расследования случившегося: "Нам что теперь, каждую ракетную атаку расследовать? И так все очевидно!" Теперь его же, предварительно ткнув, как нагадившего котенка, в это высказывание, отправляют рассказывать о том, что "следственные органы дадут юридическую оценку". Ну тогда-то украинская общественность узнает всю правду!Тут на подмогу приходят подконтрольные киевскому режиму телеграм-каналы и СМИ, которые берут на себя роль выразителей мнения этой самой общественности и пытаются убедить всех, что никакая правда не нужна. Просто автор расследования — агент Кремля. Их мало заботит, что авторов на самом деле шесть, а это значит, что в святая святых американской журналистики прорвалась полноценная российская ДРГ, которая разводит зраду.Если же попытаться вглядеться в суть происходящего сквозь дымовую завесу комичности потуг киевского режима как-то отбрехаться, то становится понятно: такое событие выходит из ряда вон. Никогда еще им не отвешивали такой смачной пощечины западные спонсоры. Хотя основания были, просто при обстреле Краматорска в прошлом году никто на Западе не стал проводить никаких расследований.Значит ли это, что режим Зеленского потихоньку начинают сливать? Пока нет. Просто звезде "95-го квартала" в очередной раз напомнили, что он в этом сериале всего лишь актер. А судьбу его будут определять шоураннеры. И если он будет и дальше пытаться импровизировать, то сценарий преподнесет такие повороты, что вчерашние поклонники сами будут рады завершению этой сюжетной линии. На благо продюсеров, чеховских ружей сродни ударам по Константиновке и Краматорску они развесили немало. И очередной такой инцидент может стать концом истории со всеобъемлющей поддержкой Киева Западом.В драматургии этот прием называется "закольцовка". Ведь практически такой же случай стал зачином легенды о "сражающейся Украине".

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897270101.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897286205.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

https://ria.ru/20230908/nebenzya-1895088965.html

константиновка

дружковка

киев

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, константиновка, дружковка, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, михаил подоляк, вооруженные силы украины, оон