https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского - РИА Новости, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Неполживая западная пресса передает привет Владимиру Зеленскому. Не прошло и нескольких часов после его прибытия на землю американскую, как The New York Times... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:00
2023-09-20T08:00
2023-09-20T08:00
специальная военная операция на украине
аналитика
константиновка
дружковка
киев
владимир зеленский
энтони блинкен
михаил подоляк
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897377606_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f00e94202afeb65ef4220e5610a66bdf.jpg
Неполживая западная пресса передает привет Владимиру Зеленскому. Не прошло и нескольких часов после его прибытия на землю американскую, как The New York Times опубликовала интересный материал: расследование, подтверждающее, что ракетный удар в по Константиновке — дело рук ВСУ.Сама атака на подконтрольный киевскому режиму город произошла 6 сентября. Жертвами стали 16 человек, еще 33 получили ранения. При этом авторы статьи перечисляют целый ряд факторов, которые подтверждают их выводы:Все это приправлено пикантным обстоятельством: украинские власти препятствовали работе журналистов на месте взрыва.Конечно, вся статья переполнена расшаркиванием в духе: "Мы не знаем, как так вышло", "Это совершенно точно ошибка", "Россия — все равно агрессор" и другими формулами из "Свободный журналист starter pack". Но некоторые обстоятельства позволяют полагать, что появление такой публикации не было случайным.Символично, что буквально за несколько часов до обстрела Константиновки в столицу Украины прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Точно так же статья с разоблачением выходит в день прилета Зеленского в Вашингтон для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и серии двусторонних переговоров. Украинскому лидеру прозрачно намекают, что не оценили такой жест во время визита главы американской дипломатии. Посыл довольно очевиден: экскурсии по кладбищу и делового обеда в "Макдональдс" было более чем достаточно для ознакомления с местной экзотикой, ритуальные жертвоприношения от туземцев — это уже чересчур.Показательна и реакция украинских властей. После самого обстрела советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк лихо отмахнулся от самой идеи какого-то там расследования случившегося: "Нам что теперь, каждую ракетную атаку расследовать? И так все очевидно!" Теперь его же, предварительно ткнув, как нагадившего котенка, в это высказывание, отправляют рассказывать о том, что "следственные органы дадут юридическую оценку". Ну тогда-то украинская общественность узнает всю правду!Тут на подмогу приходят подконтрольные киевскому режиму телеграм-каналы и СМИ, которые берут на себя роль выразителей мнения этой самой общественности и пытаются убедить всех, что никакая правда не нужна. Просто автор расследования — агент Кремля. Их мало заботит, что авторов на самом деле шесть, а это значит, что в святая святых американской журналистики прорвалась полноценная российская ДРГ, которая разводит зраду.Если же попытаться вглядеться в суть происходящего сквозь дымовую завесу комичности потуг киевского режима как-то отбрехаться, то становится понятно: такое событие выходит из ряда вон. Никогда еще им не отвешивали такой смачной пощечины западные спонсоры. Хотя основания были, просто при обстреле Краматорска в прошлом году никто на Западе не стал проводить никаких расследований.Значит ли это, что режим Зеленского потихоньку начинают сливать? Пока нет. Просто звезде "95-го квартала" в очередной раз напомнили, что он в этом сериале всего лишь актер. А судьбу его будут определять шоураннеры. И если он будет и дальше пытаться импровизировать, то сценарий преподнесет такие повороты, что вчерашние поклонники сами будут рады завершению этой сюжетной линии. На благо продюсеров, чеховских ружей сродни ударам по Константиновке и Краматорску они развесили немало. И очередной такой инцидент может стать концом истории со всеобъемлющей поддержкой Киева Западом.В драматургии этот прием называется "закольцовка". Ведь практически такой же случай стал зачином легенды о "сражающейся Украине".
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897121459.html
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897270101.html
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897286205.html
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
аналитика, константиновка, дружковка, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, михаил подоляк, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Константиновка, Дружковка, Киев, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, ООН
Неполживая западная пресса передает привет Владимиру Зеленскому. Не прошло и нескольких часов после его прибытия на землю американскую, как The New York Times опубликовала интересный материал: расследование, подтверждающее, что ракетный удар в по Константиновке — дело рук ВСУ.
NYT признала, что по рынку в Константиновке ударили ВСУ
Сама атака на подконтрольный киевскому режиму город произошла 6 сентября. Жертвами стали 16 человек, еще 33 получили ранения. При этом авторы статьи перечисляют целый ряд факторов, которые подтверждают их выводы:
- ракета летела с северо-запада — из Дружковки, занимаемой ВСУ;
- это доказывает и видеоролик с камеры наружного наблюдения: ракета отражается в крыше одной из машин, припаркованных возле места взрыва, а прохожие поворачивают голову в этом направлении за несколько мгновений до удара;
- это предположение подтверждают и эксперты по взрывчатым веществам, проанализировавшие последствия взрыва;
- журналисты, находившиеся в Дружковке, откуда, по мнению авторов статьи, запустили ракету, слышали два звука "выхода": в 14:00 и в 14:03. Взрыв в Константиновке произошел в 14:04;
- на месте, откуда, как утверждает NYT, вели огонь, обнаружены следы пуска ракет;
- Киев заявлял, что в Константиновке взорвалась ракета С-300, однако последствия атаки и разрушения указывают на то, что применялась ракета 9М38 от "Бука".
Все это приправлено пикантным обстоятельством: украинские власти препятствовали работе журналистов на месте взрыва.
Конечно, вся статья переполнена расшаркиванием в духе: "Мы не знаем, как так вышло", "Это совершенно точно ошибка", "Россия — все равно агрессор" и другими формулами из "Свободный журналист starter pack". Но некоторые обстоятельства позволяют полагать, что появление такой публикации не было случайным.
В ВСУ призвали воздержаться от комментариев об ударе по Константиновке
Символично, что буквально за несколько часов до обстрела Константиновки в столицу Украины
прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
. Точно так же статья с разоблачением выходит в день прилета Зеленского в Вашингтон
для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
и серии двусторонних переговоров. Украинскому лидеру прозрачно намекают, что не оценили такой жест во время визита главы американской дипломатии. Посыл довольно очевиден: экскурсии по кладбищу и делового обеда в "Макдональдс" было более чем достаточно для ознакомления с местной экзотикой, ритуальные жертвоприношения от туземцев — это уже чересчур.
В Киеве пообещали, что следствие даст оценку удару по Константиновке
Показательна и реакция украинских властей. После самого обстрела советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк
лихо отмахнулся от самой идеи какого-то там расследования случившегося: "Нам что теперь, каждую ракетную атаку расследовать? И так все очевидно!" Теперь его же, предварительно ткнув, как нагадившего котенка, в это высказывание, отправляют рассказывать о том, что "следственные органы дадут юридическую оценку". Ну тогда-то украинская общественность узнает всю правду!
Тут на подмогу приходят подконтрольные киевскому режиму телеграм-каналы и СМИ, которые берут на себя роль выразителей мнения этой самой общественности и пытаются убедить всех, что никакая правда не нужна. Просто автор расследования — агент Кремля. Их мало заботит, что авторов на самом деле шесть, а это значит, что в святая святых американской журналистики прорвалась полноценная российская ДРГ, которая разводит зраду.
Рогов назвал статью NYT про Константиновку "черной меткой" Зеленскому
Если же попытаться вглядеться в суть происходящего сквозь дымовую завесу комичности потуг киевского режима как-то отбрехаться, то становится понятно: такое событие выходит из ряда вон. Никогда еще им не отвешивали такой смачной пощечины западные спонсоры. Хотя основания были, просто при обстреле Краматорска
в прошлом году никто на Западе не стал проводить никаких расследований.
Значит ли это, что режим Зеленского потихоньку начинают сливать? Пока нет. Просто звезде "95-го квартала" в очередной раз напомнили, что он в этом сериале всего лишь актер. А судьбу его будут определять шоураннеры. И если он будет и дальше пытаться импровизировать, то сценарий преподнесет такие повороты, что вчерашние поклонники сами будут рады завершению этой сюжетной линии. На благо продюсеров, чеховских ружей сродни ударам по Константиновке и Краматорску они развесили немало. И очередной такой инцидент может стать концом истории со всеобъемлющей поддержкой Киева Западом.
В драматургии этот прием называется "закольцовка". Ведь практически такой же случай стал зачином легенды о "сражающейся Украине".
Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче