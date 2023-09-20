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В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма - РИА Новости, 20.09.2023
В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан в Иркутске, ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:40
2023-09-20T05:40
2023-09-20T05:40
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россия
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ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан в Иркутске, ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК РФ по региону. Сотрудники полиции задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в связях с террористической организацией, ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. "Мужчина уже несколько лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории РФ. Фигурант в социальных сетях склонял и вовлекал граждан одной из стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других республик", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД региона, его родственник состоял в рядах боевиков одной из террористических организаций. До задержания мужчина находился в федеральном розыске. У подозреваемого изъяты сотовые телефоны, интересующие следствие документы.
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происшествия, иркутск, россия
Происшествия, Иркутск, Россия
В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
СК: в Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности, задержан в Иркутске, ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК РФ по региону.
Сотрудники полиции задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в связях с террористической организацией, ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
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"Мужчина уже несколько лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории РФ. Фигурант в социальных сетях склонял и вовлекал граждан одной из стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других республик", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД региона, его родственник состоял в рядах боевиков одной из террористических организаций.
До задержания мужчина находился в федеральном розыске. У подозреваемого изъяты сотовые телефоны, интересующие следствие документы.
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