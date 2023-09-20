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Кисида призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению - РИА Новости, 20.09.2023
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05:49 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897432500.html
Кисида призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению
Кисида призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению - РИА Новости, 20.09.2023
Кисида призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал лидеров ядерных держав и других стран повысить усилия для достижения... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:49
2023-09-20T05:49
в мире
япония
фумио кисида
оон
генеральная ассамблея оон
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал лидеров ядерных держав и других стран повысить усилия для достижения мира без ядерного оружия. "Япония намерена продолжить свои усилия для достижения мира без ядерного оружия на основании результатов, зафиксированных в "Хиросимском видении". Я призываю лидеров ядерных держав и других неядерных государств повысить свои усилия по ядерному разоружению и ядерному нераспространению. Вовлеченность ядерных держав в процесс ядерного разоружения является ключевым моментом", - подчеркнул глава японского правительства. По словам Кисиды, создание условий для реализации усилий по ядерному разоружению на различных уровнях является чрезвычайно важным. "Чтобы преодолеть раскалывающие споры между академическими кругами и правительственными относительно того, что же нам выбрать, сдерживание или же разоружение, Япония выделит 3 миллиарда иен (20,3 миллиона долларов) в недавно созданное "Председательство Японии для достижение мира без ядерного оружия" в исследовательских институтах за рубежом и научно-исследовательских центрах", - добавил премьер Японии. Он также заявил о намерении продолжить создание международной сети молодежи, выступающей за ликвидацию ядерного оружия - при участии Фонда молодых лидеров за мир без ядерного оружия, который был учрежден правительством Японии совместно с ООН в прошлом году. В ходе саммита G7 в Хиросиме в мае этого года лидеры стран-участниц обнародовали документ, посвященный теме ядерного разоружения, так называемое "Хиросимское видение". В нем они вновь подтвердили приверженность намерению достичь мира без ядерного оружия.
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430939.html
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в мире, япония, фумио кисида, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Япония, Фумио Кисида, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Кисида призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению

Премьер Японии призвал лидеров ядерных держав повысить усилия по разоружению

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал лидеров ядерных держав и других стран повысить усилия для достижения мира без ядерного оружия.
«
"Япония намерена продолжить свои усилия для достижения мира без ядерного оружия на основании результатов, зафиксированных в "Хиросимском видении". Я призываю лидеров ядерных держав и других неядерных государств повысить свои усилия по ядерному разоружению и ядерному нераспространению. Вовлеченность ядерных держав в процесс ядерного разоружения является ключевым моментом", - подчеркнул глава японского правительства.
По словам Кисиды, создание условий для реализации усилий по ядерному разоружению на различных уровнях является чрезвычайно важным.
"Чтобы преодолеть раскалывающие споры между академическими кругами и правительственными относительно того, что же нам выбрать, сдерживание или же разоружение, Япония выделит 3 миллиарда иен (20,3 миллиона долларов) в недавно созданное "Председательство Японии для достижение мира без ядерного оружия" в исследовательских институтах за рубежом и научно-исследовательских центрах", - добавил премьер Японии.
Он также заявил о намерении продолжить создание международной сети молодежи, выступающей за ликвидацию ядерного оружия - при участии Фонда молодых лидеров за мир без ядерного оружия, который был учрежден правительством Японии совместно с ООН в прошлом году.
В ходе саммита G7 в Хиросиме в мае этого года лидеры стран-участниц обнародовали документ, посвященный теме ядерного разоружения, так называемое "Хиросимское видение". В нем они вновь подтвердили приверженность намерению достичь мира без ядерного оружия.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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В миреЯпонияФумио КисидаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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