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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/vzryvy-1897677427.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:33
2023-09-20T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсон, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Страна.ua: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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