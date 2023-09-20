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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T23:33
2023-09-20T23:33
2023-09-20T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсон, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Страна.ua: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы