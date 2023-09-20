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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 20.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
В городе Кременчуг Полтавской области прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала издания "Зеркало недели". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:54
2023-09-20T02:54
2023-09-20T02:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В городе Кременчуг Полтавской области прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала издания "Зеркало недели"."Местные паблики сообщают о мощных взрывах в Кременчуге", — отмечается в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 0.19 ночи в области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, полтавская область, кременчуг, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Кременчуг, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
"Зеркало недели": в Кременчуге произошли взрывы