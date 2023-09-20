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При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек

При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек - РИА Новости, 20.09.2023

При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек

Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии после хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:48

2023-09-20T17:48

2023-09-20T18:04

происшествия

ростов

ярославская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии после хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области, сообщает СУСК РФ по региону. "Двадцатого сентября текущего года в одном из помещений магазина, расположенного на улице Московская в городе Ростове Ярославской области, в ходе проведения строительно-монтажных работ произошёл хлопок газа, в результате которого погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении. Сообщается, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России.

https://ria.ru/20230911/shtraf-1895580672.html

ростов

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происшествия, ростов, ярославская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)