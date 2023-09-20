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При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек - РИА Новости, 20.09.2023
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17:48 20.09.2023 (обновлено: 18:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897613262.html
При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек
При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек - РИА Новости, 20.09.2023
При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек
Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии после хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:48
2023-09-20T18:04
происшествия
ростов
ярославская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии после хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области, сообщает СУСК РФ по региону. "Двадцатого сентября текущего года в одном из помещений магазина, расположенного на улице Московская в городе Ростове Ярославской области, в ходе проведения строительно-монтажных работ произошёл хлопок газа, в результате которого погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении. Сообщается, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России.
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ростов
ярославская область
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происшествия, ростов, ярославская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов, Ярославская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек

СК: при взрыве газа при ремонте под Ярославлем погиб один человек

© МЧС РоссииПоследствия хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области
Последствия хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области
© МЧС России
Последствия хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии после хлопка газа при проведении строительно-монтажных работ в магазине в Ростове Ярославской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"Двадцатого сентября текущего года в одном из помещений магазина, расположенного на улице Московская в городе Ростове Ярославской области, в ходе проведения строительно-монтажных работ произошёл хлопок газа, в результате которого погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ПроисшествияРостовЯрославская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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