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В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения - РИА Новости, 20.09.2023
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения
Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:54
2023-09-20T15:54
2023-09-20T16:00
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Возобновлены поисковые работы после повторного обрушения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, происшествия
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе, Происшествия
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения
В Балашихе спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения