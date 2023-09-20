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В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения - РИА Новости, 20.09.2023
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15:54 20.09.2023 (обновлено: 16:00 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897572677.html
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения - РИА Новости, 20.09.2023
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения
Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:54
2023-09-20T16:00
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Возобновлены поисковые работы после повторного обрушения", - сказал собеседник агентства.
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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, происшествия
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе, Происшествия
В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения

В Балашихе спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Возобновлены поисковые работы после повторного обрушения", - сказал собеседник агентства.
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