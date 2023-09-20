https://ria.ru/20230920/vzryv-1897572677.html

В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения

В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения - РИА Новости, 20.09.2023

В Балашихе возобновили поисковые работы после повторного обрушения

Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:54

2023-09-20T15:54

2023-09-20T16:00

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели возобновили поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Возобновлены поисковые работы после повторного обрушения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

балашиха

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2023

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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе, происшествия