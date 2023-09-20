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Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе
Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе
В доме в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв, живых людей поисковые собаки не обнаружили, сообщил журналистам замминистра МЧС РФ Илья Денисов. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:42
2023-09-20T14:42
2023-09-20T14:54
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В доме в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв, живых людей поисковые собаки не обнаружили, сообщил журналистам замминистра МЧС РФ Илья Денисов."На данным момент завалы обследованы при помощи кинологов. Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет", - сказал он.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в доме в Балашихе
Поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе
Денисов: поисковые собаки не нашли людей под завалами дома в Балашихе