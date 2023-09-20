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Умер один из спасателей, попавших под обрушение дома в Балашихе
Умер один из спасателей, попавших под обрушение дома в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
Умер один из спасателей, попавших под обрушение дома в Балашихе
СКОНЧАЛСЯ ОДИН ИЗ ТРЕХ СПАСАТЕЛЕЙ, ПОПАВШИХ ПОД ОБРУШЕНИЕ ДОМА В БАЛАШИХЕ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБАХ РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:28
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Умер один из спасателей, попавших под обрушение дома в Балашихе
Умер один из троих спасателей, попавших под обрушение дома в Балашихе