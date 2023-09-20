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В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя
В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя - РИА Новости, 20.09.2023
В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя
Одного спасателя, пострадавшего при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов и передали медикам, передает... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:55
2023-09-20T11:55
2023-09-20T12:00
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Одного спасателя, пострадавшего при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов и передали медикам, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МЧС РФ сообщало, что в доме в Балашихе, пострадавшем при взрыве газа, произошло обрушение перекрытий. По предварительной информации, пострадали три спасателя.Сейчас одного из пострадавших спасателей достали из-под завалов и передали врачам.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что три человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя
В Балашихе после повторного обрушения из-под завалов достали одного спасателя