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В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя

В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя - РИА Новости, 20.09.2023

В Балашихе из-под завалов достали одного спасателя

Одного спасателя, пострадавшего при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов и передали медикам, передает... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:55

2023-09-20T11:55

2023-09-20T12:00

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Одного спасателя, пострадавшего при повторном обрушении конструкций дома в подмосковной Балашихе, достали из-под завалов и передали медикам, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МЧС РФ сообщало, что в доме в Балашихе, пострадавшем при взрыве газа, произошло обрушение перекрытий. По предварительной информации, пострадали три спасателя.Сейчас одного из пострадавших спасателей достали из-под завалов и передали врачам.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что три человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе.

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

балашиха

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)