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В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение - РИА Новости, 20.09.2023
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11:41 20.09.2023 (обновлено: 12:19 20.09.2023)
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В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение
В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение - РИА Новости, 20.09.2023
В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение
Во время разбора завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Балашиха обрушилась часть конструкций пострадавшего дома, передает корреспондент... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:41
2023-09-20T12:19
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Во время разбора завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Балашиха обрушилась часть конструкций пострадавшего дома, передает корреспондент РИА Новости.Когда сотрудники МЧС работали на месте происшествия, на них рухнула плита.По предварительным данным, пострадали три спасателя, сообщили в МЧС. Всех их вытащили из-под завалов и передали врачам.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Три человека погибли, один пострадавший находится в больнице. Как минимум два человека остаются под завалами.Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение

В Балашихе обрушились части конструкций дома при разборе завалов

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Во время разбора завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Балашиха обрушилась часть конструкций пострадавшего дома, передает корреспондент РИА Новости.
Когда сотрудники МЧС работали на месте происшествия, на них рухнула плита.
По предварительным данным, пострадали три спасателя, сообщили в МЧС. Всех их вытащили из-под завалов и передали врачам.
Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Три человека погибли, один пострадавший находится в больнице. Как минимум два человека остаются под завалами.
Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв в жилом доме в Балашихе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Обрушились три этажа.

Сотрудники полиции и жильцы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Повреждено не менее десяти квартир.

Жилец дома, в котором произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

Жительница у дома, где произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для них организовали три пункта временного размещения.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

Сотрудник полиции на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им также окажут психологическую помощь.

Сотрудники скорой медицинской помощи с пострадавшей на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают спасатели.

На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Под завалами находятся люди.

Сотрудники полиции и МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

Обрушение плиты на сотрудников МЧС во время спасательной операции в доме № 10, где произошел взрыв газа на улице Октябрьская в Балашихе

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Погибли два спасателя.

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты во время спасательной операции на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПроисшествияБалашихаВзрыв в доме в Балашихе
 
 
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