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В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение

В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение - РИА Новости, 20.09.2023

В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе произошло новое обрушение

Во время разбора завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Балашиха обрушилась часть конструкций пострадавшего дома, передает корреспондент... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:41

2023-09-20T11:41

2023-09-20T12:19

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Во время разбора завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном городе Балашиха обрушилась часть конструкций пострадавшего дома, передает корреспондент РИА Новости.Когда сотрудники МЧС работали на месте происшествия, на них рухнула плита.По предварительным данным, пострадали три спасателя, сообщили в МЧС. Всех их вытащили из-под завалов и передали врачам.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Три человека погибли, один пострадавший находится в больнице. Как минимум два человека остаются под завалами.Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

балашиха

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе