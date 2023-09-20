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Воробьев сообщил о голосах женщины и ребенка, доносящихся из-под завалов - РИА Новости, 20.09.2023
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11:12 20.09.2023 (обновлено: 11:21 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897480214.html
Воробьев сообщил о голосах женщины и ребенка, доносящихся из-под завалов
Воробьев сообщил о голосах женщины и ребенка, доносящихся из-под завалов - РИА Новости, 20.09.2023
Воробьев сообщил о голосах женщины и ребенка, доносящихся из-под завалов
Известно о двоих погибших в результате взрыва в Балашихе, под завалами дома слышны голоса женщины с ребенком, их пытаются эвакуировать спасатели, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:12
2023-09-20T11:21
балашиха
взрыв в доме в балашихе
андрей воробьев
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Известно о двоих погибших в результате взрыва в Балашихе, под завалами дома слышны голоса женщины с ребенком, их пытаются эвакуировать спасатели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Еще двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели", - отметил Воробьев.Губернатор рассказал, что от взрыва в Балашихе также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В Балашихе организованы три пункта временного размещения.Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва один человек погиб и как минимум трое пострадали.
https://ria.ru/20230812/gaz-1889688425.html
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балашиха
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балашиха, взрыв в доме в балашихе, андрей воробьев, происшествия, московская область (подмосковье)
Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Андрей Воробьев, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Воробьев сообщил о голосах женщины и ребенка, доносящихся из-под завалов

Воробьев: из-под завалов в доме в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Известно о двоих погибших в результате взрыва в Балашихе, под завалами дома слышны голоса женщины с ребенком, их пытаются эвакуировать спасатели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«
"Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Еще двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели", - отметил Воробьев.
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Губернатор рассказал, что от взрыва в Балашихе также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В Балашихе организованы три пункта временного размещения.
Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва один человек погиб и как минимум трое пострадали.
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БалашихаВзрыв в доме в БалашихеАндрей ВоробьевПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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