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В Балашихе после взрыва из-под завалов достали пожилую женщину

В Балашихе после взрыва из-под завалов достали пожилую женщину - РИА Новости, 20.09.2023

В Балашихе после взрыва из-под завалов достали пожилую женщину

Пожилую женщину спасли из дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:58

2023-09-20T10:58

2023-09-20T12:55

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожилую женщину спасли из дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа, передает корреспондент РИА Новости.Пенсионерка находилась чуть ли не в эпицентре взрыва, ее спустили на землю на подъемнике и передали медикам.Ранее подмосковный главк МЧС информировал, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, еще двое переданы врачам.

балашиха

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Спасение женщины сотрудниками МЧС Спасение женщины сотрудниками МЧС 2023-09-20T10:58 true PT1M46S

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе