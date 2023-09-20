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Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до двух - РИА Новости, 20.09.2023
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10:45 20.09.2023 (обновлено: 11:42 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897470449.html
Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до двух
Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до двух - РИА Новости, 20.09.2023
Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до двух
Число погибших при взрыве бытового газа в подмосковном городе Балашиха увеличилось до двух, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:45
2023-09-20T11:42
балашиха
происшествия
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в подмосковном городе Балашиха увеличилось до двух, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;По уточненной информации, четверо пострадавших, из которых двое погибли, двое переданы врачам. И, предварительно, двое находятся под завалами&quot;, — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем, доставленном в больницу. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 8:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.На месте работает масштабная группировка: более 160 человек и 40 единиц техники.Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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балашиха, происшествия, взрыв в доме в балашихе
Балашиха, Происшествия, Взрыв в доме в Балашихе
Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до двух

МЧС: число погибших при взрыве газа в доме в Балашихе возросло до двух

© Прокуратура Московской областиПоследствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
© Прокуратура Московской области
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве бытового газа в подмосковном городе Балашиха увеличилось до двух, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"По уточненной информации, четверо пострадавших, из которых двое погибли, двое переданы врачам. И, предварительно, двое находятся под завалами", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем, доставленном в больницу. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, еще двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.
Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 8:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Из дома эвакуировали 170 человек, для них организовали три пункта временного размещения.
На месте работает масштабная группировка: более 160 человек и 40 единиц техники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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