https://ria.ru/20230920/vzryv-1897461566.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 20.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:14

2023-09-20T10:14

2023-09-20T10:14

специальная военная операция на украине

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херсон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли. Сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области Украины, его дали в 9.21 (совпадает с мск). В ночь на среду воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины, позже ее отменили. Власти Полтавской области сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, завод временно прекратил работу. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230919/vzryvy-1897115141.html

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