https://ria.ru/20230920/vzryv-1897449331.html

Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе

Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе

Два человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:39

2023-09-20T09:39

2023-09-20T09:39

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, при взрыве газа пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отмечал, что обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома на Октябрьской улице.

https://ria.ru/20230916/vzryv-1896683403.html

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2023

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе