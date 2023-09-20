https://ria.ru/20230920/vzryv-1897449331.html
Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе
Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе
Два человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:39
2023-09-20T09:39
2023-09-20T09:39
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, при взрыве газа пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отмечал, что обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома на Октябрьской улице.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в Балашихе
Экстренные службы сообщили о двух пострадавших при взрыве в доме в Балашихе