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При взрыве газа в Балашихе погиб один человек, двое остаются под завалами

При взрыве газа в Балашихе погиб один человек, двое остаются под завалами - РИА Новости, 20.09.2023

При взрыве газа в Балашихе погиб один человек, двое остаются под завалами

При взрыве бытового газа в подмосковном городе Балашиха погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:32

2023-09-20T09:32

2023-09-20T10:26

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. При взрыве бытового газа в подмосковном городе Балашиха погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, еще два человека остаются под завалами, добавил он.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадавших трое, но госпитализация потребовалась только одному из них. Взрыв на четвертом этаже дома 10 по Октябрьской улице прогремел в 8:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Жителей дома эвакуировали в ДК "Балашиха". На месте происшествия находятся вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ Антон Велиховский и глава Балашихи Сергей Юров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе