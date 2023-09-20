https://ria.ru/20230920/vzryv-1897446825.html

СК возбудил дело после взрыва в Балашихе

СК возбудил дело после взрыва в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

СК возбудил дело после взрыва в Балашихе

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Балашихе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:20

2023-09-20T09:20

2023-09-20T09:31

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в доме в балашихе

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897445849_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_5da0fb65920f544f88ee3ed9d80e4938.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Балашихе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области.По данным ведомства, 20 сентября утром около 8 часов 25 минут в квартире на четвертом этаже в многоэтажном жилом доме в Балашихе произошел хлопок, по предварительным данным, газовоздушной смеси."Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты, проводится разбор завалов. Сведения о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230916/vzryv-1896683403.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)