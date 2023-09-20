https://ria.ru/20230920/vzryv-1897446825.html
СК возбудил дело после взрыва в Балашихе
СК возбудил дело после взрыва в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
СК возбудил дело после взрыва в Балашихе
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Балашихе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:20
2023-09-20T09:20
2023-09-20T09:31
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в доме в балашихе
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Балашихе, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области.По данным ведомства, 20 сентября утром около 8 часов 25 минут в квартире на четвертом этаже в многоэтажном жилом доме в Балашихе произошел хлопок, по предварительным данным, газовоздушной смеси."Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты, проводится разбор завалов. Сведения о пострадавших уточняются.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в доме в Балашихе, Московская область (Подмосковье)
СК возбудил дело после взрыва в Балашихе
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балашихе