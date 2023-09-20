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Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе
Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе
Взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир, экстренные службы оказывают помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:10
2023-09-20T09:10
2023-09-20T09:19
происшествия
балашиха
группа газ
россия
взрыв в доме в балашихе
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир, экстренные службы оказывают помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня в 8.21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", - написал Воробьев в своём официальном телеграм-канале.По словам губернатора, экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.
https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html
балашиха
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происшествия, балашиха, группа газ, россия, взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Балашиха, Группа ГАЗ, Россия, Взрыв в доме в Балашихе, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе
Воробьев: взрыв в Балашихе обрушил три этажа дома, повреждено 10 квартир