https://ria.ru/20230920/vzryv-1897444892.html

Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе

Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Воробьев сообщил о повреждениях из-за взрыва в Балашихе

Взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир, экстренные службы оказывают помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:10

2023-09-20T09:10

2023-09-20T09:19

происшествия

балашиха

группа газ

россия

взрыв в доме в балашихе

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир, экстренные службы оказывают помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня в 8.21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление", - написал Воробьев в своём официальном телеграм-канале.По словам губернатора, экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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