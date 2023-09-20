https://ria.ru/20230920/vybory-1897497664.html

Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года

Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года - РИА Новости, 20.09.2023

Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года

Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:56

2023-09-20T11:56

2023-09-20T12:02

политика

выборы

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.На вопрос журналистов о том, можно ли говорить, что президентские выборы в 2024 году пройдут в течение нескольких дней, Памфилова ответила: "Можно"."Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование – была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить... Сейчас другие условия. Во-первых, наши граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно", - сказала глава ЦИК.Памфилова добавила, что нельзя не реагировать на запросы общества.

https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896953117.html

https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897119931.html

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политика, выборы, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023