https://ria.ru/20230920/vybory-1897497664.html
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года - РИА Новости, 20.09.2023
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года
Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:56
2023-09-20T11:56
2023-09-20T12:02
политика
выборы
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.На вопрос журналистов о том, можно ли говорить, что президентские выборы в 2024 году пройдут в течение нескольких дней, Памфилова ответила: "Можно"."Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование – была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить... Сейчас другие условия. Во-первых, наши граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно", - сказала глава ЦИК.Памфилова добавила, что нельзя не реагировать на запросы общества.
https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896953117.html
https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897119931.html
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политика, выборы, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Выборы, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала о многодневном голосовании на выборах 2024 года
Памфилова: на президентских выборах 2024 года возможно многодневное голосование
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
На вопрос журналистов о том, можно ли говорить, что президентские выборы в 2024 году пройдут в течение нескольких дней, Памфилова ответила: "Можно".
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"Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование – была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить... Сейчас другие условия. Во-первых, наши граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно", - сказала глава ЦИК.
Памфилова добавила, что нельзя не реагировать на запросы общества.
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