https://ria.ru/20230920/vsu-1897560034.html

ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов

ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов - РИА Новости, 20.09.2023

ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов

Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР за сутки штаб и пункт дислокации морской пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:18

2023-09-20T15:18

2023-09-20T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР за сутки штаб и пункт дислокации морской пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными восками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах. Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230920/kupyansk-1897486124.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр