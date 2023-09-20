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ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/vsu-1897560034.html
ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов
ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов - РИА Новости, 20.09.2023
ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов
Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР за сутки штаб и пункт дислокации морской пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:18
2023-09-20T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР за сутки штаб и пункт дислокации морской пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными восками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах. Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230920/kupyansk-1897486124.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили в ДНР украинские штаб и пункт дислокации морпехов

Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР штаб и пункт дислокации морпехов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ уничтожили в ДНР за сутки штаб и пункт дислокации морской пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными восками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах. Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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