https://ria.ru/20230920/vsu-1897484252.html

ВСУ оставили позиции у Старомайорского

ВСУ оставили позиции у Старомайорского - РИА Новости, 20.09.2023

ВСУ оставили позиции у Старомайорского

Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:24

2023-09-20T11:24

2023-09-20T11:25

специальная военная операция на украине

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех. Благодаря героизму наших ребят, их упорству и самоотверженности враг не то что не продвинулся, а оставил ранее занятые позиции", - сказал Рогов. Минобороны накануне в своей сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

старомайорское

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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир рогов, безопасность