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ВСУ оставили позиции у Старомайорского - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 20.09.2023 (обновлено: 11:25 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vsu-1897484252.html
ВСУ оставили позиции у Старомайорского
ВСУ оставили позиции у Старомайорского - РИА Новости, 20.09.2023
ВСУ оставили позиции у Старомайорского
Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:24
2023-09-20T11:25
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех. Благодаря героизму наших ребят, их упорству и самоотверженности враг не то что не продвинулся, а оставил ранее занятые позиции", - сказал Рогов. Минобороны накануне в своей сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники.
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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Безопасность
ВСУ оставили позиции у Старомайорского

Рогов сообщил об оставлении ВСУ позиций у Старомайорского

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех. Благодаря героизму наших ребят, их упорству и самоотверженности враг не то что не продвинулся, а оставил ранее занятые позиции", - сказал Рогов.
Минобороны накануне в своей сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговБезопасность
 
 
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