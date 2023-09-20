https://ria.ru/20230920/vsu-1897484252.html
ВСУ оставили позиции у Старомайорского
ВСУ оставили позиции у Старомайорского - РИА Новости, 20.09.2023
ВСУ оставили позиции у Старомайорского
Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:24
2023-09-20T11:24
2023-09-20T11:25
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска оставили позиции у окраин села Старомайорское на времевском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех. Благодаря героизму наших ребят, их упорству и самоотверженности враг не то что не продвинулся, а оставил ранее занятые позиции", - сказал Рогов. Минобороны накануне в своей сводке сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении отбила атаку ВСУ у Старомайорского в ДНР, уничтожила за сутки более 115 военнослужащих противника и 9 единиц техники.
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старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Безопасность
ВСУ оставили позиции у Старомайорского
Рогов сообщил об оставлении ВСУ позиций у Старомайорского