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VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия" - РИА Новости, 20.09.2023
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10:25 20.09.2023 (обновлено: 13:06 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vr-zona-1897465211.html
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия" - РИА Новости, 20.09.2023
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"
Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:25
2023-09-20T13:06
технологии
миа "россия сегодня"
россия
манеж
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России.Формат VR-зоны впервые представлен на конкурсе. Он уникален и объединяет в себе способ медиавещания с возможностью получения доступа к VR-медиапродуктам без использования VR-очков, а также продвижение высокотехнологичных материалов РИА Новости и целого направления деятельности агентства.VR-зона — эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями. Это пространство позволяет аудитории ознакомиться с AR/VR проектами, "здесь и сейчас" погрузиться в VR-документалистику и сюжеты, основанные на исторических и научных фактах.В 2023 году в ходе участия на крупных публичных мероприятиях в Москве и регионах России, охват аудитории мобильной VR-зоны агентства превысил 200 тысяч человек, с информационным охватом более 50 миллионов человек. VR-зона РИА Новости принимала участие в масштабных мероприятиях, таких как выставки в ЦВЗ "Манеж", Госдуме РФ, IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в "Дизайн заводе", Государственном историческом музее, на площадке фестиваля Geek Picnic, в павильоне "Космос" на ВДНХ.Мобильная VR-зона вызывает интерес в СМИ и среди блогеров. VR-среда имеет не только развлекательный характер, но и предлагает качественный и информативный контент.
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технологии, миа "россия сегодня", россия, манеж, госдума рф, москва
Технологии, МИА "Россия сегодня", Россия, Манеж, Госдума РФ, Москва

VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"

© РИА НовостиМобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России
Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии Золотая стратегия, вручаемой Союзом журналистов России - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России.
Формат VR-зоны впервые представлен на конкурсе. Он уникален и объединяет в себе способ медиавещания с возможностью получения доступа к VR-медиапродуктам без использования VR-очков, а также продвижение высокотехнологичных материалов РИА Новости и целого направления деятельности агентства.
VR-зона — эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями. Это пространство позволяет аудитории ознакомиться с AR/VR проектами, "здесь и сейчас" погрузиться в VR-документалистику и сюжеты, основанные на исторических и научных фактах.
В 2023 году в ходе участия на крупных публичных мероприятиях в Москве и регионах России, охват аудитории мобильной VR-зоны агентства превысил 200 тысяч человек, с информационным охватом более 50 миллионов человек. VR-зона РИА Новости принимала участие в масштабных мероприятиях, таких как выставки в ЦВЗ "Манеж", Госдуме РФ, IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в "Дизайн заводе", Государственном историческом музее, на площадке фестиваля Geek Picnic, в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Мобильная VR-зона вызывает интерес в СМИ и среди блогеров. VR-среда имеет не только развлекательный характер, но и предлагает качественный и информативный контент.
VR-проекты РИА Новости представлены на форуме Город безграничных возможностей - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"
25 августа, 10:00
 
ТехнологииМИА "Россия сегодня"РоссияМанежГосдума РФМосква
 
 
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