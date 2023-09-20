https://ria.ru/20230920/vr-zona-1897465211.html

VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"

VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия" - РИА Новости, 20.09.2023

VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"

Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:25

2023-09-20T10:25

2023-09-20T13:06

технологии

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россия

манеж

госдума рф

москва

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России.Формат VR-зоны впервые представлен на конкурсе. Он уникален и объединяет в себе способ медиавещания с возможностью получения доступа к VR-медиапродуктам без использования VR-очков, а также продвижение высокотехнологичных материалов РИА Новости и целого направления деятельности агентства.VR-зона — эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями. Это пространство позволяет аудитории ознакомиться с AR/VR проектами, "здесь и сейчас" погрузиться в VR-документалистику и сюжеты, основанные на исторических и научных фактах.В 2023 году в ходе участия на крупных публичных мероприятиях в Москве и регионах России, охват аудитории мобильной VR-зоны агентства превысил 200 тысяч человек, с информационным охватом более 50 миллионов человек. VR-зона РИА Новости принимала участие в масштабных мероприятиях, таких как выставки в ЦВЗ "Манеж", Госдуме РФ, IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в "Дизайн заводе", Государственном историческом музее, на площадке фестиваля Geek Picnic, в павильоне "Космос" на ВДНХ.Мобильная VR-зона вызывает интерес в СМИ и среди блогеров. VR-среда имеет не только развлекательный характер, но и предлагает качественный и информативный контент.

https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, миа "россия сегодня", россия, манеж, госдума рф, москва