https://ria.ru/20230920/vr-zona-1897465211.html
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия" - РИА Новости, 20.09.2023
VR-зона РИА Новости стала дипломантом премии "Золотая стратегия"
Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:25
2023-09-20T10:25
2023-09-20T13:06
технологии
миа "россия сегодня"
россия
манеж
госдума рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897468483_209:117:3642:2048_1920x0_80_0_0_4e352b54997e9da5e11e557b73d9c16f.png
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России.Формат VR-зоны впервые представлен на конкурсе. Он уникален и объединяет в себе способ медиавещания с возможностью получения доступа к VR-медиапродуктам без использования VR-очков, а также продвижение высокотехнологичных материалов РИА Новости и целого направления деятельности агентства.VR-зона — эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями. Это пространство позволяет аудитории ознакомиться с AR/VR проектами, "здесь и сейчас" погрузиться в VR-документалистику и сюжеты, основанные на исторических и научных фактах.В 2023 году в ходе участия на крупных публичных мероприятиях в Москве и регионах России, охват аудитории мобильной VR-зоны агентства превысил 200 тысяч человек, с информационным охватом более 50 миллионов человек. VR-зона РИА Новости принимала участие в масштабных мероприятиях, таких как выставки в ЦВЗ "Манеж", Госдуме РФ, IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в "Дизайн заводе", Государственном историческом музее, на площадке фестиваля Geek Picnic, в павильоне "Космос" на ВДНХ.Мобильная VR-зона вызывает интерес в СМИ и среди блогеров. VR-среда имеет не только развлекательный характер, но и предлагает качественный и информативный контент.
https://ria.ru/20230825/vr-proekty-1892074033.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897468483_76:123:2642:2048_1920x0_80_0_0_ad92fe8b4c6371d9e8b4bf175ae496e0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, миа "россия сегодня", россия, манеж, госдума рф, москва
Технологии, МИА "Россия сегодня", Россия, Манеж, Госдума РФ, Москва
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мобильная VR-зона агентства РИА Новости получила диплом престижной премии "Золотая стратегия", вручаемой Союзом журналистов России.
Формат VR-зоны впервые представлен на конкурсе. Он уникален и объединяет в себе способ медиавещания с возможностью получения доступа к VR-медиапродуктам без использования VR-очков, а также продвижение высокотехнологичных материалов РИА Новости и целого направления деятельности агентства.
VR-зона — эффективный способ взаимодействия СМИ с пользователями. Это пространство позволяет аудитории ознакомиться с AR/VR проектами, "здесь и сейчас" погрузиться в VR-документалистику и сюжеты, основанные на исторических и научных фактах.
В 2023 году в ходе участия на крупных публичных мероприятиях в Москве
и регионах России, охват аудитории мобильной VR-зоны агентства превысил 200 тысяч человек, с информационным охватом более 50 миллионов человек. VR-зона РИА Новости принимала участие в масштабных мероприятиях, таких как выставки в ЦВЗ "Манеж
", Госдуме
РФ, IV фестивале-форуме "Российская креативная неделя" в "Дизайн заводе", Государственном историческом музее, на площадке фестиваля Geek Picnic, в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Мобильная VR-зона вызывает интерес в СМИ и среди блогеров. VR-среда имеет не только развлекательный характер, но и предлагает качественный и информативный контент.
РИА Новости показали VR-проекты на форуме "Город безграничных возможностей"