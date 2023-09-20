https://ria.ru/20230920/vpn-servisy-1897586779.html
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов - РИА Новости, 20.09.2023
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов
Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:34
2023-09-20T16:34
2023-09-20T16:37
россия
технологии
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры Максут Шадаев."Ответственности не будет. Не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов запрещенных", - сказал Шадаев.Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации. Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Операторы поисковиков должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.
https://ria.ru/20230810/vpn-1889258673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов
Шадаев: в России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов