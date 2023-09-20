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В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов - РИА Новости, 20.09.2023
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16:34 20.09.2023 (обновлено: 16:37 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vpn-servisy-1897586779.html
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов - РИА Новости, 20.09.2023
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов
Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:34
2023-09-20T16:37
россия
технологии
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры Максут Шадаев."Ответственности не будет. Не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов запрещенных", - сказал Шадаев.Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации. Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Операторы поисковиков должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.
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россия, технологии, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов

Шадаев: в России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон
Мужчина использует ноутбук и смартфон - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется, сказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"Ответственности не будет. Не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов запрещенных", - сказал Шадаев.
Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.
В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации. Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Операторы поисковиков должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.
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РоссияТехнологииМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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