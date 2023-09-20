https://ria.ru/20230920/vozgoranie-1897435663.html
В Сочи после возгорания резервуара эвакуация не проводилась
В Сочи после возгорания резервуара эвакуация не проводилась - РИА Новости, 20.09.2023
В Сочи после возгорания резервуара эвакуация не проводилась
Эвакуации из-за загоревшегося пустого резервуара для нефтепродуктов на складе ГСМ в Адлерском районе в Сочи не потребовалось, сообщили в пресс-службе сочинской... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:06
2023-09-20T07:06
2023-09-20T07:06
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуации из-за загоревшегося пустого резервуара для нефтепродуктов на складе ГСМ в Адлерском районе в Сочи не потребовалось, сообщили в пресс-службе сочинской мэрии. "Двадцатого сентября в 5.15 поступил сигнал о возгорании на складе ГСМ, расположенном в Адлерском районе города Сочи. На место незамедлительно стянуты силы и средства экстренных и оперативных служб. Установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из под нефтепродуктов. Площадь горения порядка 100 квадратных метров", - сказали в горадминистрации. Сейчас на месте работают более 60 спасателей, задействовано 15 единиц техники, включая сотрудников газовых служб. "Эвакуация не проводилась. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для распространения огня за промышленную территорию нет. Детали происшествия выясняются", - сказали в мэрии. При этом, как подтверждали в пресс-службе сочинского аэропорта, воздушная гавань работает штатно, рейсы вылетают согласно расписанию.
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи после возгорания резервуара эвакуация не проводилась
В Сочи после возгорания резервуара для нефтепродуктов эвакуация не проводилась
СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Эвакуации из-за загоревшегося пустого резервуара для нефтепродуктов на складе ГСМ в Адлерском районе в Сочи не потребовалось, сообщили в пресс-службе сочинской мэрии.
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"Двадцатого сентября в 5.15 поступил сигнал о возгорании на складе ГСМ, расположенном в Адлерском районе города Сочи. На место незамедлительно стянуты силы и средства экстренных и оперативных служб. Установлено, что на территории склада горит пустой резервуар из под нефтепродуктов. Площадь горения порядка 100 квадратных метров", - сказали в горадминистрации.
Сейчас на месте работают более 60 спасателей, задействовано 15 единиц техники, включая сотрудников газовых служб.
"Эвакуация не проводилась. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для распространения огня за промышленную территорию нет. Детали происшествия выясняются", - сказали в мэрии.
При этом, как подтверждали в пресс-службе сочинского аэропорта, воздушная гавань работает штатно, рейсы вылетают согласно расписанию.
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