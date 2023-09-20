https://ria.ru/20230920/vizit-1897678779.html

Президент Палестины планирует посетить Россию

Президент Палестины планирует посетить Россию - РИА Новости, 20.09.2023

Президент Палестины планирует посетить Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас рассчитывает до конца текущего года посетить Россию, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T23:56

2023-09-20T23:56

2023-09-20T23:56

палестина

в мире

россия

рияд аль-малики

сергей лавров

махмуд аббас

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас рассчитывает до конца текущего года посетить Россию, заявил РИА Новости глава внешнеполитического ведомства арабской страны Рияд аль-Малики. "В любом случае, вскоре готовится визит моего президента в РФ", - сказал аль-Малики на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он утвердительно ответил на дополнительный вопрос о том, ожидается ли данная поездка в текущем году, однако отказался раскрыть дополнительные детали. При этом министр сообщил, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мой визит планировался на прошлый месяц, однако из-за изменений в графике Лаврова мы решили перенести его на период после проведения Генассамблеи ООН. Ожидается множество встреч между должностными лицами РФ и Палестины. Однако визит также готовится… Думаю, мы согласуем дату, которая будет удобна обеим сторонам. На мой взгляд, нам это удастся", - добавил в заключение глава МИД Палестины.

https://ria.ru/20230920/palestina-1897678265.html

https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html

палестина

россия

нью-йорк (город)

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палестина, в мире, россия, рияд аль-малики, сергей лавров, махмуд аббас, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон