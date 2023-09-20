https://ria.ru/20230920/vizit-1897651570.html

Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон - РИА Новости, 20.09.2023

Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить до конца года Вашингтон и высказал ему обеспокоенность относительно... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:33

2023-09-20T20:33

2023-09-20T20:33

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить до конца года Вашингтон и высказал ему обеспокоенность относительно хода судебной реформы, сообщает Белый дом. Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении по итогам встречи Байдена и Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США пригласил израильского премьера "посетить Вашингтон до конца года, чтобы продолжить прямое взаимодействие по ряду вопросов". В ходе встречи Байден выразил Нетаньяху обеспокоенность относительно "любых фундаментальных изменений в израильской демократической системе и отсутствии широчайшего возможного консенсуса". Правительство Нетаньяху в течение 37 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны с населением, не превышающим десяти миллионов. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта. Противники изменений не согласны с принятым в июле законом об отмене "фактора разумности". Он лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, которые можно расценивать как "выходящие за рамки разумного". Сторонники реформы заявляют, что отмена "стандарта разумности" необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.

https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, израиль, джо байден, генеральная ассамблея оон, оон