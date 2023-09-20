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Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон - РИА Новости, 20.09.2023
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20:33 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/vizit-1897651570.html
Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон
Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон - РИА Новости, 20.09.2023
Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон
Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить до конца года Вашингтон и высказал ему обеспокоенность относительно... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:33
2023-09-20T20:33
в мире
вашингтон (штат)
сша
израиль
джо байден
генеральная ассамблея оон
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить до конца года Вашингтон и высказал ему обеспокоенность относительно хода судебной реформы, сообщает Белый дом. Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении по итогам встречи Байдена и Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США пригласил израильского премьера "посетить Вашингтон до конца года, чтобы продолжить прямое взаимодействие по ряду вопросов". В ходе встречи Байден выразил Нетаньяху обеспокоенность относительно "любых фундаментальных изменений в израильской демократической системе и отсутствии широчайшего возможного консенсуса". Правительство Нетаньяху в течение 37 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны с населением, не превышающим десяти миллионов. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта. Противники изменений не согласны с принятым в июле законом об отмене "фактора разумности". Он лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, которые можно расценивать как "выходящие за рамки разумного". Сторонники реформы заявляют, что отмена "стандарта разумности" необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.
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в мире, вашингтон (штат), сша, израиль, джо байден, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Вашингтон (штат), США, Израиль, Джо Байден, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Байден пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Белый дом: Байден пригласил Нетаньяху посетить Вашингтон до конца года

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить до конца года Вашингтон и высказал ему обеспокоенность относительно хода судебной реформы, сообщает Белый дом.
Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении по итогам встречи Байдена и Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США пригласил израильского премьера "посетить Вашингтон до конца года, чтобы продолжить прямое взаимодействие по ряду вопросов".
В ходе встречи Байден выразил Нетаньяху обеспокоенность относительно "любых фундаментальных изменений в израильской демократической системе и отсутствии широчайшего возможного консенсуса".
Правительство Нетаньяху в течение 37 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны с населением, не превышающим десяти миллионов. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта.
Противники изменений не согласны с принятым в июле законом об отмене "фактора разумности". Он лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, которые можно расценивать как "выходящие за рамки разумного". Сторонники реформы заявляют, что отмена "стандарта разумности" необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.
Посольство США в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
У консульства США в Тель-Авиве начался митинг против Нетаньяху
Вчера, 19:04
 
В миреВашингтон (штат)СШАИзраильДжо БайденГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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