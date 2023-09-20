https://ria.ru/20230920/veteran-1897550017.html
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 20.09.2023
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:49
2023-09-20T14:49
2023-09-20T15:07
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михаил мишустин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, благодаря этому бойцы и их семьи смогут получать помощь оперативней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Мишустин: порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упростили
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, благодаря этому бойцы и их семьи смогут получать помощь оперативней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
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