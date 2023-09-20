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В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 20.09.2023 (обновлено: 15:07 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/veteran-1897550017.html
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 20.09.2023
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:49
2023-09-20T15:07
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, благодаря этому бойцы и их семьи смогут получать помощь оперативней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
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общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Мишустин: порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упростили

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, благодаря этому бойцы и их семьи смогут получать помощь оперативней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
7 сентября, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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