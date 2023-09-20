https://ria.ru/20230920/veteran-1897550017.html

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 20.09.2023

В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:49

2023-09-20T14:49

2023-09-20T15:07

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, теперь для его оформления не нужно будет предоставлять личное заявление, это сделают ведомства на основе уже имеющихся сведений, благодаря этому бойцы и их семьи смогут получать помощь оперативней, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр