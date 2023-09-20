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Турпоток в Ульяновскую область может достичь 580 тысяч человек в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2023
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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
20:44 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897653603.html
Турпоток в Ульяновскую область может достичь 580 тысяч человек в 2023 году
Турпоток в Ульяновскую область может достичь 580 тысяч человек в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2023
Турпоток в Ульяновскую область может достичь 580 тысяч человек в 2023 году
К концу текущего года туристический поток в Ульяновскую область, включая экскурсантов, может составить примерно 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:44
2023-09-20T20:44
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
туризм
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К концу текущего года туристический поток в Ульяновскую область, включая экскурсантов, может составить примерно 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В среду губернатор региона Алексей Русских посетил село Ундоры, где проводятся работы по обновлению АО "Ульяновсккурорт". Он отметил, что туризм имеет большое значение для экономического и культурного развития Ульяновской области. "Все усилия, которые мы направляем на ее совершенствование отзываются позитивными итогами. Растет количество поездок в Ульяновскую область. По предварительной оценке, туристический поток, включая экскурсантов, составит к концу года около 580 тысяч человек. Используя федеральное финансирование, мы поддерживаем местные проекты туристической индустрии", - отметил губернатор. Он добавил, что только за последние два года на эти цели направлено 242 миллиона рублей. "Год назад мы обратили внимание на необходимость проведения ремонтных работ в санаторно-курортном объединении "Ульяновсккурорт". Сейчас здесь уже построили новую спортивную площадку, строят открытый бассейн, обозначены планы на два года. Необходимо поднять уровень звездности и не допустить оттока туристов, в том числе из соседних регионов, которые приезжают к нам в лечебных целях", - подчеркнул Русских. Сейчас на территории этого курорта строится бассейн, идет реконструкция санатория, функционирует конноспортивный комплекс. А в прошлом году организация получила субсидию в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которой проведена модернизация горнолыжного оборудования. Также на заседании были озвучены итоги туристического сезона. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева напомнила, что туризм — четвертая крупнейшая отрасль мировой экономики, на долю которой приходится 10% мирового ВВП. "Именно поэтому туризму уделяется такое больше внимание. Чтобы к нам в регион приезжали и возвращались, мы создаем новые точки притяжения, развиваем инфраструктуру", - сказала Алексеева. Она также отметила, что в текущем году в области уже обновили 10 километров автодорог к туристическим местам, которые ведут к санаториям "Белый Яр" и имени Ленина, к национальному парку "Сенгилеевские горы". Еще шесть участков на 25 километров планируется завершить до конца года.
https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html
https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html
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ульяновская область, алексей русских, туризм
Ульяновская область, Ульяновская область, Алексей Русских, Туризм

Турпоток в Ульяновскую область может достичь 580 тысяч человек в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. К концу текущего года туристический поток в Ульяновскую область, включая экскурсантов, может составить примерно 580 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В среду губернатор региона Алексей Русских посетил село Ундоры, где проводятся работы по обновлению АО "Ульяновсккурорт". Он отметил, что туризм имеет большое значение для экономического и культурного развития Ульяновской области.
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"Все усилия, которые мы направляем на ее совершенствование отзываются позитивными итогами. Растет количество поездок в Ульяновскую область. По предварительной оценке, туристический поток, включая экскурсантов, составит к концу года около 580 тысяч человек. Используя федеральное финансирование, мы поддерживаем местные проекты туристической индустрии", - отметил губернатор.
Он добавил, что только за последние два года на эти цели направлено 242 миллиона рублей.
«
"Год назад мы обратили внимание на необходимость проведения ремонтных работ в санаторно-курортном объединении "Ульяновсккурорт". Сейчас здесь уже построили новую спортивную площадку, строят открытый бассейн, обозначены планы на два года. Необходимо поднять уровень звездности и не допустить оттока туристов, в том числе из соседних регионов, которые приезжают к нам в лечебных целях", - подчеркнул Русских.
Сейчас на территории этого курорта строится бассейн, идет реконструкция санатория, функционирует конноспортивный комплекс. А в прошлом году организация получила субсидию в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которой проведена модернизация горнолыжного оборудования.
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Также на заседании были озвучены итоги туристического сезона. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева напомнила, что туризм — четвертая крупнейшая отрасль мировой экономики, на долю которой приходится 10% мирового ВВП.
"Именно поэтому туризму уделяется такое больше внимание. Чтобы к нам в регион приезжали и возвращались, мы создаем новые точки притяжения, развиваем инфраструктуру", - сказала Алексеева.
Она также отметила, что в текущем году в области уже обновили 10 километров автодорог к туристическим местам, которые ведут к санаториям "Белый Яр" и имени Ленина, к национальному парку "Сенгилеевские горы". Еще шесть участков на 25 километров планируется завершить до конца года.
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей РусскихТуризм
 
 
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