https://ria.ru/20230920/ukraine-1897616157.html

В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим

В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим - РИА Новости, 20.09.2023

В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим

Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:58

2023-09-20T17:58

2023-09-20T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

анджей дуда

олег николенко

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Нью-Йорк, сообщил в среду пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. Ранее президент Польши Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. "Он (посол – ред.) отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк" - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Ранее Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897606656.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, анджей дуда, олег николенко, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)