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В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ukraine-1897616157.html
В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим
В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим - РИА Новости, 20.09.2023
В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим
Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:58
2023-09-20T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
анджей дуда
олег николенко
польша
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Нью-Йорк, сообщил в среду пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. Ранее президент Польши Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. "Он (посол – ред.) отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк" - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Ранее Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897606656.html
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в мире, украина, киев, анджей дуда, олег николенко, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Анджей Дуда, Олег Николенко, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Киеве отреагировали на сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим

Посол Зварыч назвал сделанное Дудой сравнение Украины с утопающим некорректным

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Украинский посол в Варшаве Василий Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим, которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Нью-Йорк, сообщил в среду пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
Ранее президент Польши Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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"Он (посол – ред.) отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк" - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
Ранее Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАнджей ДудаОлег НиколенкоПольшаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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