https://ria.ru/20230920/ukraina-1897671716.html
Сенатор в США сменит шорты на костюм, если конгресс поддержит Украину
Сенатор в США сменит шорты на костюм, если конгресс поддержит Украину - РИА Новости, 20.09.2023
Сенатор в США сменит шорты на костюм, если конгресс поддержит Украину
Американский сенатор Джон Феттерман пообещал сменить шорты на костюм, несмотря на недавнюю отмену дресс-кода, в обмен на "полную поддержку Украины" нижней... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:35
2023-09-20T22:35
2023-09-20T22:35
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Американский сенатор Джон Феттерман пообещал сменить шорты на костюм, несмотря на недавнюю отмену дресс-кода, в обмен на "полную поддержку Украины" нижней палатой конгресса. Республиканское большинство в палате представителей не спешит с утверждением бюджетных запросов демократической администрации, в том числе в части многомиллиардной помощи украинцам, и способно вскоре спровоцировать "шатдаун" - приостановку работы федеральных органов власти по причине отсутствия средств. "Если эти придурки в палате представителей перестанут пытаться закрыть наше правительство и полностью поддержат Украину, то я спасу демократию – буду носить костюм в сенате на следующей неделе", - написал сенатор-демократ из Пенсильвании в социальной сети X. Феттерман знаменит тем, что ходит в шортах и худи в сенат, где к неудовольствию многих недавно отменили строгий дресс-код.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, пенсильвания
В мире, Украина, Пенсильвания
Сенатор в США сменит шорты на костюм, если конгресс поддержит Украину
Сенатор в США пообещал сменить шорты на костюм, если конгресс будет за Украину